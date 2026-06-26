Как грамотно действовать при ДТП с дикими животными на трассе? Ответ эксперта

Виктор Мартыненко: при ДТП с диким животным нужно остановиться и вызвать ГАИ

Автоэксперт Виктор Мартыненко, известный инструктор по контраварийной подготовке, разъяснил алгоритм действий при столкновении с животными на дороге. Даже если зверь после удара убежал в лес, останавливаться и вызывать полицию все равно необходимо – такова рекомендация специалиста.

За каждым участком леса, по словам Мартыненко, закреплено конкретное лесничество. Если позднее на животном обнаружат повреждения, а водитель не сообщил о случившемся, это грозит серьезными последствиями.

«Многие водители боятся „штрафа за лося“. Это не штраф, это компенсация ущерба. За лося – 80 000 рублей, за кабана – 30 000. Если скрыться с места ДТП, можно лишиться прав на срок до полутора лет. Лучше зафиксировать все и спокойно решать вопрос через страховую, если у вас есть каско», – подчеркнул эксперт.

Между тем, адвокат Антон Ключко из филиала «Ключко, Ландау и партнеры» ранее отметил важный нюанс: если на участке дороги отсутствует знак «Дикие животные», это можно обратить в свою пользу при разбирательстве. Плюс, по его словам, ключевую роль играет то, была ли у водителя техническая возможность предотвратить наезд. Подобные детали, как правило, устанавливаются в ходе экспертизы.

Ранее «За рулем» рассказывал, какие неприятности грозят водителю после столкновения с диким животным.