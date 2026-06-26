Водители массово переходят на газ в этих регионах

В Подмосковье и Крыму резко вырос спрос на установку ГБО

В Московской области и Крыму автосервисы фиксируют настоящий бум на переоборудование машин под газ. Запись на установку газобаллонного оборудования расписана на месяцы вперед, а у некоторых мастеров ближайшее свободное «окно» появится только в конце лета. Стоимость услуги, по данным Daily Storm, доходит до 100-150 тысяч рублей – и это не предел.

Спрос на ГБО бьет рекорды

По словам сотрудников станций техобслуживания из Балашихи, наплыв клиентов начался буквально за последнюю неделю. Средний чек на установку ГБО сейчас держится на уровне 80 тысяч рублей, но находятся желающие выложить от 120 до 150 тысяч – лишь бы их приняли без очереди. Впрочем, даже за такие деньги сделать все быстро не получится: мастера в Балашихе не берут новые заказы как минимум до конца июля.

В Одинцово картина схожая – запись уже расписана на три недели вперед. Местный специалист пояснил, что качественная установка требует времени: на одну машину уходит около двух дней, и обещать все сделать за пару часов попросту нереально.

Как обстоят дела на полуострове

В Крыму ситуация не лучше. В Симферополе водителям приходится ждать своей очереди на установку ГБО около двух недель, а в Ялте – до августа. Мастера жалуются, что цены на само газовое оборудование взлетели, плюс к этому возникли перебои с поставками баллонов на полуостров, отметил источник Daily Storm.

О том, как правильно подходить к заправке и каких ошибок избегать, «За рулем» ранее подробно рассказывал.