Где можно будет купить новый российский кроссовер сразу после начала продаж?

Где купить новый российский кроссовер ESTEO MX сразу после старта продаж летом

Официальные продажи среднеразмерного премиального внедорожника ESTEO MX стартуют уже этим летом. Первыми новинку смогут оценить посетители дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки – именно туда модель приедет сразу после начала реализации.

Под капотом установлен двухлитровый турбомотор, выдающий 197 лошадиных сил. В паре с ним работает классический 8-диапазонный автомат и система полного привода. Дорожный просвет – 210 мм.

Esteo MX

Кстати, производитель предусмотрел расширенный зимний пакет. Двигатель можно запустить дистанционно, а салон – прогреть или, наоборот, охладить через мобильное приложение. В общем, инженеры постарались сделать машину комфортной при любой погоде.

Само название ESTEO – не просто красивый набор букв. Его составили из латинских слов est («существовать») и eo («путь»). Правда, есть и другая интерпретация: каждая буква в названии символизирует одну из ценностей бренда – эстетику, статус, технологии, эмоции и опережение. Причем разработчики делают акцент на том, чтобы интерьер выглядел безупречно и при этом сочетался с самыми современными технологическими решениями.

Esteo MX

Сборку новой модели уже запустили на заводе холдинга АГР, расположенном в Шушарах. Перед этим площадку серьезно модернизировали: заменили инженерные системы, установили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея и обновили конвейеры с манипуляторами. Все это позволило начать выпуск ESTEO MX без остановки производства других автомобилей.

Подготовка производства и контроль качества

Сейчас на предприятии активно применяются роботы, автоматические системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровые контролеры качества. Ключевые этапы объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. По задумке руководства, это должно гарантировать высокую точность сборки и стабильность характеристик каждой машины.

Ольга Антюшина, Директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.

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