Названы различия бензина сортов АИ-92, АИ-95 и АИ-100

Эксперт Венгерский объяснил, стоит ли переплачивать за дорогие сорта бензина

Тысячи водителей годами заливают один и тот же бензин в бак, даже не задумываясь, что разница между марками – не просто цифры на колонке. Октановое число – вот главный показатель, который влияет на устойчивость смеси к неконтролируемому взрыву в цилиндрах. Автоэксперт Андрей Венгерский недавно объяснил, как не ошибиться с выбором и на чем экономить бессмысленно.

По его словам, чем мощнее и форсированнее мотор, тем выше должна быть степень сжатия, а значит – и октановое число. Производители это давно учли и вписывают свои рекомендации не где-нибудь, а прямо под крышку бензобака.

А что будет, если взять топливо «послабее»? Венгерский предупреждает: детонация, потеря тяги и ускоренный износ двигателя – вот реальный сценарий. Причем обратная ситуация тоже не дает выгоды. Залить сотый бензин в мотор, спроектированный под 92-й, – идея, по сути, пустая. Особого смысла в этом нет, уверен специалист.

Экологические стандарты – еще один слой, который добавляет путаницы. На колонках полно топлива под маркировкой Евро-5 и Евро-6. Как объяснил эксперт, это в первую очередь ограничения по сере, бензолу и прочим примесям. Влияют они не столько на мощность, сколько на чистоту выхлопа и нормальную работу нейтрализаторов.

Между прочим, на многих заправках продают фирменные сорта с моющими присадками. Они реально помогают держать форсунки и топливную магистраль в чистоте. Правда, превращать семейный седан в болид Формулы-1 они все-таки не умеют.

Главный совет от Венгерского – не гадать, а просто открыть мануал или посмотреть на лючок бака. Именно там скрыта единственно правильная подсказка для вашего авто.

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