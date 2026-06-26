Обновленный УАЗ Патриот на испытаниях — видео!

УАЗ вывел на испытания рестайлинговую версию флагманской модели УАЗ Патриот

Ульяновский автозавод ведет сертификационные испытания обновленного Патриота.

Пресс-служба завода поделилась видеокадрами с полигона. Сообщается, что тесты идут на различных покрытиях и посвящены соответствию требованиям активной, пассивной и экологической безопасности. Напомним, обновленный Патриот получит 2-литровый турбодизель Sollers 550010 (в оригинале – JAC) на 136 л.с. и 320 Нм, а также традиционный бензиновый ZMZ Pro (2,7 л, 150 л.с.). Оба двигателя будут работать в паре с локализованной китайской 6-ступенчатой МКП.

Кроме того, в список обновлений войдут:

светодиодные фары и фонари;

обновленное рулевое колесо с обогревом;

новая мультимедиа;

режим «Off road», активирующийся с кнопки;

измененный (более компактный) тоннель и его облицовка;

полноценный климат-контроль;

многоступенчатый подогрев сидений.

В комментариях под видео представитель УАЗа прояснил несколько вопросов от пользователей. Во-первых, несмотря на особенности показанного на видео прототипа, серийная версия по-прежнему будет комплектоваться запаской на двери багажника — для испытаний колесо сняли. Во-вторых, задние тормоза у обновленного Патриота останутся барабанными. По планам, в продаже рестайлинговые внедорожники появятся уже в начале осени 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал, что спецверсия «Экспериция» у обновленного Патриота тоже будет.