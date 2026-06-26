Обновленный УАЗ Патриот на испытаниях — видео!
Ульяновский автозавод ведет сертификационные испытания обновленного Патриота.
Пресс-служба завода поделилась видеокадрами с полигона. Сообщается, что тесты идут на различных покрытиях и посвящены соответствию требованиям активной, пассивной и экологической безопасности. Напомним, обновленный Патриот получит 2-литровый турбодизель Sollers 550010 (в оригинале – JAC) на 136 л.с. и 320 Нм, а также традиционный бензиновый ZMZ Pro (2,7 л, 150 л.с.). Оба двигателя будут работать в паре с локализованной китайской 6-ступенчатой МКП.
Кроме того, в список обновлений войдут:
- светодиодные фары и фонари;
- обновленное рулевое колесо с обогревом;
- новая мультимедиа;
- режим «Off road», активирующийся с кнопки;
- измененный (более компактный) тоннель и его облицовка;
- полноценный климат-контроль;
- многоступенчатый подогрев сидений.
В комментариях под видео представитель УАЗа прояснил несколько вопросов от пользователей. Во-первых, несмотря на особенности показанного на видео прототипа, серийная версия по-прежнему будет комплектоваться запаской на двери багажника — для испытаний колесо сняли. Во-вторых, задние тормоза у обновленного Патриота останутся барабанными. По планам, в продаже рестайлинговые внедорожники появятся уже в начале осени 2026 года.
Ранее «За рулем» рассказал, что спецверсия «Экспериция» у обновленного Патриота тоже будет.
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