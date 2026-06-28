Десятки китайских марок пришли в РФ: многие из них могут скоро покинуть рынок

Эксперт Коган: почему ряд китайских брендов исчезнет с российского рынка

Китай за последние годы прочно занял позицию мирового лидера по объему автомобильного рынка. Внутри страны действуют сотни производителей, и многие из них активно ищут выход на международные площадки. Уход западных марок сделал российский рынок особенно привлекательным для такой экспансии. В итоге множество компаний поспешили занять освободившееся место. Однако рынок, увы, не безразмерен. Даже если спрос остается высоким, бесконечно наращивать число игроков не выйдет – рано или поздно неизбежна консолидация, считает основатель компании ВсеИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган.

Ситуация, по мнению эксперта, сильно напоминает то, что происходило в самом Китае десять-пятнадцать лет назад. Тогда там тоже орудовали десятки малоизвестных фирм, вовсю вкладывавшихся в развитие. Но конкуренция росла, и со временем многие компании либо поглотили более крупные конкуренты, либо они просто исчезли. Похожие процессы, хотя и медленнее, начинают разворачиваться теперь на зарубежных направлениях, включая Россию.

Главная проблема в том, что удержаться на рынке – дело крайне затратное. Мало просто завезти машины и открыть пару автосалонов. Приходится содержать склад запчастей, учить персонал, строить сервисную сеть, заниматься гарантией и регулярно обновлять модельный ряд. Для небольших производителей это настоящее испытание, особенно когда продажи не дотягивают до плановых показателей.

Для рядового покупателя обилие брендов выглядит как здоровая конкуренция, но на деле многие марки предлагают почти одно и то же. Машины построены на одинаковых платформах и рассчитаны на одну и ту же аудиторию. Когда десяток компаний одновременно выводят на рынок кроссоверы одного класса с похожими параметрами и ценой, рынок сам начинает отсеивать слабых.

Консолидация на рынке китайских авто

Давление на производителей усиливает и сама структура китайской автопромышленности. Компании находятся в вечной гонке за объемами. Чтобы удержаться, им приходится постоянно снижать цены, заманивать скидками и штамповать новые модели. В моменте это срабатывает, но в перспективе прибыль тает. В результате часть брендов просто оказывается не готова тянуть долгосрочное присутствие за рубежом.

Особенно уязвимы производители с узким модельным рядом. Если бренд предлагает всего одну-две модели, любая ошибка или неудача рискует обернуться катастрофой. Крупные же компании могут перекрыть провал одной модели успехом другой. У мелких такого запаса прочности нет.

Не стоит сбрасывать со счетов и развитие дилерской сети. Для большинства покупателей наличие официального сервиса значит не меньше, чем характеристики автомобиля. Если человек не уверен, что через пару лет сможет спокойно найти запчасти или сделать гарантийный ремонт, он с большой вероятностью выберет более известную марку. Поэтому бренды с редкими дилерами со временем оказываются в проигрыше.

Отдельная проблема – доверие потребителей. Российский рынок уже сталкивался с уходом целых марок, бросавших владельцев один на один с вопросами по обслуживанию. Сейчас клиенты все чаще смотрят не только на ценник, но и на прочность самого производителя. Чем менее известен бренд и чем слабее его позиции, тем выше барьер для доверия.

Кто выживет в борьбе за российского покупателя

Устойчивее всех, как несложно догадаться, окажутся компании с внушительными финансовыми ресурсами, собственными технологиями и масштабным производством. Они могут вкладываться в локализацию, расширять инфраструктуру и держаться на плаву даже в периоды падения спроса. Именно за ними, скорее всего, и останется рынок после консолидации.

Меняется и поведение покупателей. Поначалу многие были готовы экспериментировать с новыми брендами, соблазнившись хорошим оснащением и доступной ценой. Теперь рынок становится взрослее. Людей все больше волнует остаточная стоимость машины, доступность сервиса и долгосрочная надежность. Накопленная статистика эксплуатации неизбежно выдвинет вперед те марки, которые докажут на деле свою состоятельность.

Еще один мощный стимул для сокращения числа брендов – локализация производства. Государство активно толкает автопром в сторону сборки внутри страны. Это означает для компаний серьезные вложения в заводы, логистику и поставщиков. Далеко не каждый производитель готов платить такую цену за относительно скромную долю рынка. Поэтому части брендов может оказаться проще уйти или сильно сократить активность.

Не стоит сбрасывать со счетов и жесточайшую глобальную конкуренцию внутри самого Китая. На домашнем рынке борьба за клиента уже на пределе. Компании вынуждены концентрировать ресурсы на главных направлениях. Зарубежные проекты, не показывающие быстрой отдачи, рискуют попасть под сокращение в первую очередь.

Впрочем, речь не идет о тотальном исходе китайских автомобилей из России. Скорее наоборот, они останутся доминирующей силой на годы вперед. Просто изменится структура. Вместо толпы мелких брендов рынок, вероятно, придет к модели, где основную долю продаж поделят несколько крупных гигантов. Подобное уже не раз случалось в разных отраслях – это естественный этап развития.

Главный тренд ближайших лет, по всей видимости, – не появление новых китайских марок, а постепенное исчезновение части уже знакомых, считает эксперт. Выживут те, кто докажет финансовую прочность, сможет построить широкую дилерскую сеть, обеспечит надежный сервис и выстроит долгосрочные отношения с покупателями. Сейчас, когда конкуренция резко обострилась, сам по себе факт «китайского происхождения» перестал быть преимуществом. Теперь китайцам предстоит бороться прежде всего друг с другом. И эта схватка, по словам экспертов, часто оказывается намного жестче, чем конкуренция с любыми западными брендами.

О том, как меняется ситуация на авторынке и чего ждать покупателям, «За рулем» недавно подробно объяснил.