Что будет с ценами и скидками на автомобили с пробегом летом

Эксперт Кляузов рассказал, какие машины подорожают на вторичном рынке

На российском рынке автомобилей с пробегом, несмотря на традиционное летнее затишье, в июле прогнозируются серьезные подвижки в ценах. Опрошенные Autonews.ru дилеры и эксперты единодушны в том, что сезонный спад продаж не пройдет бесследно – некоторые модели попытаются «разогнать» скидками и дисконтами.

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что бурного роста сделок ждать не стоит. Андрей Гришаков, возглавляющий департамент автомобилей с пробегом в ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», полагает, что при стабильной ключевой ставке и курсе рубля июльская статистика продаж уступит июньской из-за сезонных факторов. Аналогичные ожидания у Романа Кляузова из «Авилона» и у дилерского холдинга «Рольф» – по их мнению, объемы останутся на уровне мая-июня. Вадим Черноусов из «Рольфа» объясняет устойчивый, но не растущий спрос дороговизной новых машин, обновлением парка и длительным сроком владения, а высокая стоимость кредитов тормозит покупателей.

Впрочем, есть и оптимистичный взгляд на ситуацию. Антон Мелехин из ГК «Интерлизинг» уверен, что дефицит ликвидных предложений, наоборот, подстегнет продажи. Отсутствие резких скачков курса валют тоже играет на руку рынку.

Подорожание – вопрос почти решенный

По оценкам «Авилона», цены на вторичном рынке в июле вырастут на 2-5%. Подорожают в первую очередь ликвидные машины без криминального прошлого, в хорошем или отличном состоянии, с небольшим пробегом. На них очевидный дефицит и стабильный спрос. Зато автомобили, которые дороги в обслуживании и ремонте или требуют дефицитных запчастей, рискуют потерять в цене.

«Дилеры и профессиональные участники рынка при этом вынуждены ускорять продажи за счет дисконтов, частные лица могут позволить себе более долгие сроки реализации с высокими ценниками», – пояснил Кляузов.

Ценовой разрыв

Антон Мелехин конкретизирует: в сегменте от 1,2 до 1,8 млн рублей подорожание может составить до 5%. Больше всего достанется ликвидным европейцам, корейцам и японцам с понятной историей и малым пробегом. Также в фаворитах останутся кроссоверы, внедорожники и китайские машины младше десяти лет.

Противоположная ситуация у марок с низкой ликвидностью. Владельцы Chevrolet, Opel, Peugeot и Citroën активно пересаживаются на новые авто из КНР, поэтому их старые авто будут дешеветь. Китайские машины с пробегом останутся при своих ценах, возможно, с точечными скидками в 2-3%.

В «Рольфе» к таким прогнозам относятся сдержанно. Черноусов считает, что серьезных скачков не будет, лишь сезонные корректировки в зависимости от качества предложения и спроса в конкретных нишах. Андрей Гришаков тоже не видит предпосылок для роста: по его мнению, цены стабилизируются или даже поползут вниз. Исключение – сегмент параллельного импорта, который жестко привязан к курсу валют.

Что покупают и когда

Самые популярные бренды вторички в июле – Lada, Toyota и Kia. В списке лучших моделей по спросу – Kia Rio и Hyundai Solaris. Набирает обороты доля трехлетних «китайцев». Гришаков отмечает, что лидирует сегмент машин до пяти лет – японские, корейские и немецкие бренды.

Оптимальное время для покупки, по Гришакову, – именно лето, когда цены стабильны или даже идут вниз. В «Авилоне» с этим согласны, советуя не откладывать, ведь инфляция и рост курсов традиционно разогревают рынок. А в «Рольфе» уверены: ориентироваться нужно не на месяц покупки, а на проверенный автомобиль с историей, пробегом и юридической чистотой. Ранее Autonews.ru уже сообщал о подорожании электромобилей и гибридов в июле.

О том, какие модели сегодня пользуются спросом, «За рулем» подробно рассказали.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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