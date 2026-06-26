Как заменить масло и фильтр в моторе Весты: лайфхаки

Эксперт Бабушкин рассказал, как самому заменить масло и фильтр в Lada Vesta

Технический директор компании «ЛН Дистрибьюция» (это представители брендов Lynx, NGN и Ichiro) Андрей Бабушкин поделился подробной инструкцией по замене масла и масляного фильтра на Lada Vesta. Начинать лучше с выбора правильного состава.

Двигатель Весты сертифицирован под нормы Евро-5, поэтому смазка должна быть качественной. Заправлять мотор дешевой подделкой вместо фирменного масла – прямой путь к серьезным неисправностям. Завод-изготовитель в лице АВТОВАЗа советует заливать продукты вязкостью 5W-30 или 5W-40. В выборе смазки качество должно быть на первом месте, иначе попытка сэкономить обернется покупкой фальсификата.

С фильтрами тоже подстерегает опасность – автозапчасти для Lada нередко подделывают. Лучше отдавать предпочтение проверенным альтернативным производителям, выпускающим детали крупными партиями. Дешевый контрафактный фильтр рискует вызвать масляное голодание, которое проявится буквально сразу после запуска холодного двигателя.

На замене смазки дело не заканчивается. Важный нюанс: каждый раз нужно менять уплотнительную шайбу под сливной пробкой картера. Старая медная прокладка может не обеспечить герметичность, и тогда неизбежна течь.

Пошаговая процедура замены

Сначала устанавливаем машину на яму, эстакаду или подъемник. Операцию проводят на прогретом моторе, поэтому после остановки надо выждать 10-15 минут, чтобы масло стекло в поддон картера. Потом снимаем штатный брызговик либо защиту.

Под сливное отверстие ставим тару емкостью не меньше 5 литров – полный слив занимает около четверти часа. Фильтр на Весте спрятан на задней стенке блока цилиндров, так что руками до него добраться непросто. Специалист советует использовать цепной или крабовый съемник, иначе можно повредить деталь.

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