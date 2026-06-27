Представлен двигатель с самым высоким тепловым КПД в истории

Двигатель Chery Kunpeng Tianqing с тепловым КПД 48,57% побил мировой рекорд

В мире гибридных двигателей произошел настоящий прорыв. Компания Chery заявила о новом рекорде: их мотор Kunpeng Tianqing выдает пиковый тепловой КПД 48,57%. Для сравнения – обычные бензиновые агрегаты, которые можно встретить в массовых автомобилях, обычно показывают от 38% до 45%.

Напомним, тепловой КПД – это то, насколько эффективно двигатель превращает тепло сгоревшего топлива в полезную механическую мощность. Чем выше этот показатель, тем меньше топлива тратится впустую.

Chery Kunpeng Tianqing

Чтобы добиться такого результата, инженеры переработали конструкцию мотора и усовершенствовали систему впрыска прямо в цилиндр. По сути, процесс сгорания стал чище и эффективнее. Причем новая силовая установка универсальна: ее можно ставить как на подключаемые гибриды, так и на электромобили с увеличенным запасом хода. Правда, сейчас главная задача – наладить стабильное серийное производство и уложиться в разумные рамки по затратам.

За 2025 год Chery продала оптом 2,8 млн легковых машин. Из них 1,34 млн ушли на экспорт – это первое место среди всех китайских автопроизводителей. Очевидно, новый рекордный двигатель тоже будет поставляться за рубеж, особенно в страны, где зарядная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Интересно, что Chery – не единственный игрок на этом поле. Geely ранее представила гибридный мотор с КПД 48,41%, причем его настройкой занимались алгоритмы искусственного интеллекта, оптимизируя расход топлива. А Changan пошла другим путем – выпустила серийный двигатель с непосредственным впрыском под давлением 500 бар. Гонка за эффективностью явно набирает обороты.

О том, как устроены современные бензиновые моторы, «За рулем» уже подробно рассказывал.