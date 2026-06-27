В России стартовали продажи новейшего рамного внедорожника Kia

Kia Tasman в версиях X-Pro и Adventure продается в РФ с ценой от 6,2 млн рублей

Рамный внедорожник Kia Tasman наконец-то добрался до официальных дилерских площадок в России. Если раньше эту модель можно было найти лишь у частных продавцов, то теперь ее предлагает крупная сеть «Рольф».

Автомобиль представлен в двух вариантах оснащения: X-Pro и Adventure. Цена на версию X-Pro начинается с отметки в 6,2 миллиона рублей. За эти деньги вы получаете двухзонный климат-контроль, полностью цифровую приборную панель, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, аудиосистему Harman Kardon и подогрев всех кресел. Более дорогая модификация

Kia Tasman

Adventure обойдется уже в 6,49 миллиона рублей. К перечисленному выше здесь добавляются силовой передний бампер, боковые подножки, бокс для хранения под задними сиденьями и адаптивные амортизаторы.

Интерьер Kia Tasman

Что под капотом? У всех версий Tasman сердце одно – 2,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 281 лошадиную силу. В паре с ним трудится 8-ступенчатый автомат, а также система полного привода. Правда, есть нюанс с внешностью. Дизайн новинки автомобильные эксперты называют довольно спорным – из-за этого, как утверждается, пикап не блещет продажами даже на своем ключевом рынке в Австралии. Кстати, на глобальном рынке существует еще дизельная версия с мотором на 2,2 литра, но до нашей страны она так и не добралась.

О том, какие рамные внедорожники пользуются спросом в России, «За рулем» ранее уже подробно рассказывал.