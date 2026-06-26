Рамные «долгожители»: какими внедорожниками в России дорожат больше всего

Hunter и Kyron возглавили рейтинг авто, с которыми не хотят расставаться

В России владельцы кроссоверов и внедорожников в среднем меняют машину раз в пять лет.

Почти 40% таких автомобилей остаются у первого хозяина дольше этого срока. Но есть модели, которые задерживаются в гаражах на семь с половиной лет и даже больше. Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор «Автотеки» (проект «Авито») Андрей Тумкин

Абсолютным лидером среди внедорожников стал УАЗ Хантер – его средний срок владения достигает 7,6 года. Следом идут SsangYong Kyron, а также Great Wall Hover H5 и H3 – у всех по 7,4 года. В первую десятку вошли также кроссоверы: Suzuki SX4, Grand Vitara, Jimny, Opel Mokka, Mitsubishi ASX и SsangYong Actyon.

Эксперты связывают такую привязанность с характером машин. Рамные внедорожники покупают не для города, а для бездорожья, путешествий и активного отдыха – их берут всерьез и надолго. Например, каждый третий владелец Хантера не продает свой автомобиль даже спустя десять лет. Примерно такие же показатели у SsangYong Kyron и Great Wall Hover H5.

Совсем иная картина в премиум-сегменте. Там первые собственники расстаются с авто в среднем уже через 3,7 года, и лишь четверть машин доживает у первого владельца до пятилетнего рубежа. Впрочем, и здесь есть исключения: дольше других в руках хозяев задерживаются Mercedes-Benz M-Класс (5,5 года), Porsche Macan S (5,1 года), а также Jeep Grand Cherokee, Lexus GX и Infiniti QX70 – в среднем по пять лет.

Отдельно аналитики рассмотрели китайские бренды. Их автомобили в России меняют в среднем каждые 3,6 года, и только 20% остаются у первого владельца дольше пяти лет. Самые стойкие среди «китайцев» – Great Wall Safe (7,5 года), модели Hover H3 и H5 (по 7,4 года), а также BYD F3 (7,3 года).

В целом по стране среднестатистический российский водитель не продает свою машину 5,4 года. Доля тех, кто держит авто более пяти лет, составляет 43%, а каждый восьмой владелец не меняет «железного коня» и десятилетие.

О том, как машине удается преодолевать такие расстояния без капитального ремонта, «За рулем» уже подробно объяснил.