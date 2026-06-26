Вошел в историю: этот автомобиль проехал 1 млн км без ремонта

Mini Cooper D 2007 года проехал 1 000 000 километров с заводскими мотором

Хэтчбек Mini Cooper D 2007 года вошел в историю после того, как преодолел отметку в 1 000 000 километров с заводскими двигателем и коробкой передач, сообщает немецкое отделение бренда. Владелец авто Питер Кирхгофф подошел к покупке машины нестандартно: он сам сконфигурировал хэтчбек через официального дилера, подгоняя каждую деталь под свои задачи. Главная цель была проста – добиться максимальной топливной экономии для дальних поездок по Европе.

«Мой Mini меня никогда не подводил: здесь установлен оригинальный двигатель, не было никаких серьезных ремонтов и никаких аварий. У этой машины, оснащенной дизельным мотором, низкий расход топлива – 2,95 л/100 км», – приводят слова владельца в пресс-службе бренда.

Машина получила собственное имя – «Немо». Причина – яркая окраска кузова в оттенок «вулканический оранжевый» с контрастными белыми полосами на капоте. На этом автомобиле немец объехал 25 стран, сделав его центральным элементом масштабного проекта.

Проект «Один М» стартовал практически сразу после того, как автомобиль был доставлен из дилерского центра Schmidt в Хамме. Маршруты расписали на двенадцать лет вперед, и план выполняли без сбоев. Итог впечатляет: за это время километраж на одометре перевалил за миллион.

Отдельно в компании прокомментировали запас прочности дизельного мотора BMW B47, который и обеспечил такой пробег. Этот двигатель ставили на версии Cooper D и Cooper SD начиная с 2014 года, и его не раз дорабатывали. При рабочем объеме 2 литра конкретная модификация B47C20A выдает от 150 до 190 лошадиных сил. Судя по всему, на машине Кирхгоффа установлен самый слабый и одновременно самый экономичный вариант агрегата.

О возможных ограничениях для праворульных машин «За рулем» ранее писал .

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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