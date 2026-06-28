85-летнего дедушку арестовали за участие в уличных гонках

В округе Лейк задержан 85-летний водитель Nissan Z: его обвиняют в уличной гонке

В округе Лейк развернулась необычная драма: стражам порядка удалось задержать 85-летнего водителя спорткара Nissan Z. По версии полиции, пенсионер разогнался до 180 км/ч на обычной дороге, причем не в одиночку – его подозревают в совместном скоростном заезде с Chevrolet Corvette.

Пожилой мужчинa, насколько можно судить по сообщениям местной прессы, отказывается признавать себя участником уличных гонок. Однако это обстоятельство полицию ничуть не смутило: водителя взяли под стражу и официально обвинили в опасном превышении скорости. Ситуация, которая развернулась на месте, иначе как абсурдной не назовешь – образ 85-летнего человека за рулем спортивного купе, устроившего гонку, выбивается из всех стереотипов.

Как отмечается, на замечание помощника шерифа о том, что он участвовал в стритрейсинге, водитель Nissan ответил прямым отрицанием. Но полицейский парировал с изрядной долей иронии: называть это можно как душе угодно – уличные гонки, шоссейные гонки или просто гонки на дороге, – однако в округе Лейк за такое не похвалят.

Арестовали и второго участника предполагаемого заезда – 57-летнего мужчину за рулем Chevrolet Corvette. Он тоже не согласился с обвинениями, выдвинув контраргумент: его машина 1998 года выпуска физически не способна развить скорость, которую инкриминируют. Тем не менее это его не спасло – обоих задержали, а позже отпустили под залог.

Подобные эпизоды цепляют именно своей неожиданностью. Кажется, что от 85-летнего водителя ждешь исключительно размеренной езды, а не участия в заездах, способных привлечь внимание полиции. Но случай наглядно демонстрирует: спортивные автомобили умеют провоцировать, и возраст владельца здесь далеко не всегда играет решающую роль.

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