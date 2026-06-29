Volkswagen находится в бедственном положении: что будет с немецким концерном?

К 2030 году численность персонала Volkswagen снизится до 135 тысяч сотрудников

Положение дел в Volkswagen эксперты называют действительно непростым. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков пояснил, что концерн столкнулся с тройным ударом: продажи падают, расходы растут, а на европейском рынке все активнее теснят китайские бренды.

В прошлом году компания заявила о намерении сократить штат на 35 тысяч человек. К 2030 году численность персонала должна снизиться до 135 тысяч – это произойдет частично за счет естественной убыли и увольнений, если удастся договориться с профсоюзом. По словам Сумарокова, представители VW говорят, что такие меры сэкономят 1,5 млрд евро ежегодно.

Добавляет проблем и внешняя политика. Высокие импортные пошлины в США и растущий дефицит в торговле между ЕС и Китаем давят на концерн с двух сторон. Евгений Сумароков отметил, что ежегодный торговый дефицит Евросоюза с КНР составляет 359,3 млрд евро – примерно миллиард в день. При Олафе Шольце Германия голосовала против введения пошлин на китайский импорт в ЕС, опасаясь за продажи немецких марок. И сейчас это решение может обернуться тем, что Volkswagen уступит сегмент дешевых машин азиатским конкурентам.

Специалист подчеркивает: конкуренция жесткая. Если VW не займет ключевые ниши – от компактных авто до полутора тысяч долларов до премиальных внедорожников, – это сделает кто-то другой. Краткосрочный рост 2026 года еще нужно превратить в устойчивый и прибыльный тренд. Только тогда компания сможет укрепить свою роль промышленного ядра Европы.

Генеральный директор CarCraft Group Даниэль Зеленский заявил, что тревога руководства концерна выходит за рамки обычного корпоративного пессимизма. По его мнению, это классический случай, когда лидер отрасли оказался застигнутым врасплох собственным успехом. Особенно сильно, по его словам, провалились стратегии на двух главных рынках – китайском и североамериканском.

В Китае, где VW доминировал четверть века, в 2024 году его обогнала BYD, в 2025-м – Geely. Молодые местные покупатели уже считают немецкую марку «брендом родителей». Продажи электромобилей VW в КНР рухнули на 64% в первом квартале 2026-го. Компания запустила запоздалую стратегию «in China, for China» с двадцатью новыми моделями, но успеет ли она вернуть утраченные позиции – большой вопрос.

В Северной Америке ситуация еще хуже: продажи электромобилей упали на 80%. Модель ID.4, флагманский электрокар VW на американском рынке, по сути, не взлетела. При этом у концерна до сих пор нет ни одной гибридной модели в США, хотя конкуренты на гибридах зарабатывают очень неплохо.

Три сценария будущего

Даниэль Зеленский видит три возможных варианта развития событий. Базовый – болезненная, но выживательная трансформация. Volkswagen уже запустил крупнейшую реструктуризацию в своей истории: до конца 2026-го будет сокращено 19 тысяч рабочих мест, до 2030-го – 28 тысяч по бренду VW и до 50 тысяч по всей группе в Германии. Производственные мощности в Европе и Китае снизят на 2 млн единиц.

Продуктовая стратегия тоже меняется. Концерн признал ошибку со ставкой исключительно на электромобили и теперь делает упор на гибриды и доступные «электрички». Анонсировано более 30 новых моделей до 2027 года. По словам эксперта, компания выживет, но потеряет статус безоговорочного лидера – станет меньше, но устойчивее.

Пессимистичный сценарий предполагает дальнейшую эрозию бизнеса. В декабре 2025-го закрылся завод в Дрездене – это первый за 88 лет случай остановки производства в Германии. Судьба предприятия в Оснабрюке, где трудятся 2300 человек, тоже под вопросом: выпуск T-Roc завершится в 2027-м, а преемника у модели пока нет.

Как один из вариантов рассматривается диверсификация в оборонно-промышленный комплекс – перепрофилирование заводов под выпуск военной техники. Но Зеленский считает это скорее временным решением, нежели полноценной стратегией.

О том, как китайские бренды теснят немецкие концерны, «За рулем» уже подробно рассказывал.