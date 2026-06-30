В автошколах будут обучать вождению праворульных машин — правда или нет?

В РФ оценят необходимость адаптации экзаменов для водителей праворульных авто

Власти всерьез озаботились судьбой водителей «праворуких» машин. Согласно программе мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения, утвержденной правительством, целый ряд министерств должен будет оценить – нужны ли стране особые условия для обучения и сдачи экзаменов будущим обладателям таких автомобилей. Доклад с выводами чиновники должны представить в кабмин уже в 2027 году.

В реальности доля машин с правым рулем в общем автопарке России невелика. По статистике Госавтоинспекции, из почти 68,7 миллиона зарегистрированных транспортных средств под это описание попадает всего 2,6 миллиона – это лишь 3,8%. Правда, за Уралом картина иная. На Дальнем Востоке из 4 миллионов автомобилей «праворуких» насчитывается 1,3 миллиона, то есть почти треть – 32,5%.

В Сибирском федеральном округе тоже есть свои особенности. Там на 8,2 миллиона машин приходится 0,9 миллиона авто с правым рулем – примерно 11%. А вот в столице ситуация принципиально другая: из 5,7 миллиона единиц транспорта таких лишь 27 тысяч. Это смешные 0,3%.

Между прочим, непонятно, насколько вообще оправдано вводить отдельные программы подготовки для водителей подобных машин. По сути, на Дальнем Востоке обучение на праворульных авто и так давно поставлено на поток – это законно. Все упирается в то, какой автопарк есть у конкретной автошколы. На чем учат, на том и катаются курсанты.

Главная загвоздка скрывается в регламенте приема экзаменов. В нем четко прописано: сотрудники ГИБДД могут принимать тест на вождение исключительно на машинах с левым расположением руля. Получается, что человек, откатавший полгода на «праворукой» тойоте, приходит на экзамен – и сталкивается с проблемой. Формально его могут не допустить или создать дополнительные сложности, так как инспектор просто не имеет права оценивать навыки на такой машине.

О неочевидных сложностях, подстерегающих водителей, «За рулем» ранее уже рассказывал.