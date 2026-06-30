В автошколах будут обучать вождению праворульных машин — правда или нет?
Власти всерьез озаботились судьбой водителей «праворуких» машин. Согласно программе мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения, утвержденной правительством, целый ряд министерств должен будет оценить – нужны ли стране особые условия для обучения и сдачи экзаменов будущим обладателям таких автомобилей. Доклад с выводами чиновники должны представить в кабмин уже в 2027 году.
В реальности доля машин с правым рулем в общем автопарке России невелика. По статистике Госавтоинспекции, из почти 68,7 миллиона зарегистрированных транспортных средств под это описание попадает всего 2,6 миллиона – это лишь 3,8%. Правда, за Уралом картина иная. На Дальнем Востоке из 4 миллионов автомобилей «праворуких» насчитывается 1,3 миллиона, то есть почти треть – 32,5%.
В Сибирском федеральном округе тоже есть свои особенности. Там на 8,2 миллиона машин приходится 0,9 миллиона авто с правым рулем – примерно 11%. А вот в столице ситуация принципиально другая: из 5,7 миллиона единиц транспорта таких лишь 27 тысяч. Это смешные 0,3%.
Между прочим, непонятно, насколько вообще оправдано вводить отдельные программы подготовки для водителей подобных машин. По сути, на Дальнем Востоке обучение на праворульных авто и так давно поставлено на поток – это законно. Все упирается в то, какой автопарк есть у конкретной автошколы. На чем учат, на том и катаются курсанты.
Главная загвоздка скрывается в регламенте приема экзаменов. В нем четко прописано: сотрудники ГИБДД могут принимать тест на вождение исключительно на машинах с левым расположением руля. Получается, что человек, откатавший полгода на «праворукой» тойоте, приходит на экзамен – и сталкивается с проблемой. Формально его могут не допустить или создать дополнительные сложности, так как инспектор просто не имеет права оценивать навыки на такой машине.
О неочевидных сложностях, подстерегающих водителей, «За рулем» ранее уже рассказывал.
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