Праворульных авто в России становится все больше: сколько их сейчас

Ученый Тимофеев назвал долю праворульных машин в России

Число праворульных автомобилей в России увеличивается – сейчас их около 4 млн, или более 8% всего автопарка, сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

«Праворульных машин становится в России все больше, сейчас около 4 млн единиц. По отношению ко всему автопарку – более 8%, а по отношению ко вторичному рынку – более 12,2%», – сказал он.

По его словам, одной из причин спроса на такие машины является низкая цена – они на 25-40% дешевле леворульных. «В основном, это Toyota и Honda. В некоторых странах действуют жесткие правила налогообложения на машины старше 3-5 лет, поэтому машины после этого срока просто сразу выставляют на аукцион», – добавил Тимофеев.

Наиболее популярны праворульные автомобили на Дальнем Востоке, отметил он. Так, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области более 70% машин – с правым рулем. При этом в Москве и Центральном регионе, в целом, доля «праворуких» авто – менее 1%, уточнил Тимофеев.

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