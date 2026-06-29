На эти машины сейчас дольше всего ждать запчасти

В Fit Service назвали иномарки, запчасти на которые ждут до 3–5 месяцев

Поставки запчастей в Россию более-менее наладились, но для владельцев некоторых марок машин радоваться пока рано. Отдельные детали приходится ждать до трех, а то и пяти месяцев – об этом рассказали в сети автосервисов Fit Service.

«С расходниками вроде фильтров, колодок, масел и элементов подвески все хорошо – дефицита практически нет. Для обычного ремонта клиент спокойно может выбрать аналог из нескольких приличных брендов, причем часто это уже не оригинал, а качественный заменитель», – пояснили представители компании.

Сложнее всего обстоят дела с тремя категориями. На первом месте – оригинальные комплектующие для премиальных машин из Европы, Японии и США. Ждать, например, электронный модуль или кузовную деталь придется от месяца до трех. Вторая группа – редкие или старые модели тех же западных и азиатских брендов, для них найти нужную деталь – настоящий квест. Третья – малораспространенные китайские марки и их штучные версии.

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