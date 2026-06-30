В РФ хотят начать готовить водителей специально под праворульные машины

В России рассмотрят возможность подготовки водителей праворульных автомобилей

В российских автошколах к 2030 году могут запустить специальные программы обучения для тех, кто садится за руль праворульных машин. Такое поручение содержится в распоряжении кабмина № 1124-р, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Перед профильными ведомствами поставили задачу – выяснить, насколько вообще целесообразно разрабатывать типовые профкурсы для управления автомобилями с правым расположением руля. Особый акцент при этом сделан на регионах, где доля таких транспортных средств в общем автопарке по-прежнему высока. Минпросвещению, МВД и Минпромторгу поручено представить свои выводы не позднее 2027 года. Это зафиксировано в пункте 149 документа.

Параллельно госорганы должны детально разобраться с рисками, которые несет эксплуатация праворульных авто на дорогах. К этой работе подключили МВД, Минпромторг, Минтранс и институт НАМИ. Итоговый доклад по этому пункту (№ 148) ожидается уже в 2028 году.

Обе инициативы – лишь часть большого плана по повышению безопасности на дорогах. Он рассчитан до 2030 года, а в перспективе может быть продлен и до 2036-го. Саму стратегию утвердили правительственным распоряжением еще 14 мая 2026 года.

По сути, еще раньше из того же документа стало ясно: власти поручили тем же ведомствам совместно с НАМИ провести комплексный анализ того, чем именно опасны праворульные машины в общем потоке. Этот отчет также должен лечь на стол в 2028-м.

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