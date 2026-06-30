Готов к настоящему бездорожью: культовый японский внедорожник обновился

Mitsubishi подтвердила скорое возвращение Pajero: что получит внедорожник

Японская компания опубликовала второй тизер Mitsubishi Pajero 2027 года. В отличие от первого изображения новое впервые раскрыло, что получит будущий внедорожник. Согласно тизеру, Pajero оснастят мультиметром, информация с которого, вероятно, будет выводиться на цифровую приборную панель.

Mitsubishi Pajero

Благодаря данному прибору электроника японской модели сможет выводить широкий спектр информации, полезной при преодолении бездорожья. В частности, водителям будут доступны данные об угле продольного и поперечного наклона. Также электроника будет предоставлять информацию о высоте над уровнем моря, распределении крутящего момента между колесами и направлении по встроенному компасу. В Mitsubishi сообщили, что все данные будут актуализироваться в режиме реального времени.

Следующий Pajero сохранит рамную конструкцию, которую позаимствует у пикапа L200. Возможно, оба автомобиля будут технически идентичны, но Mitsubishi пока не подтвердила эту информацию. Также известно, что внедорожник оснастят полным приводом.

Официальная презентация японской новинки пройдет осенью. Mitsubishi намеревается выпустить целое семейство внедорожников Pajero. Однако пока нет достоверной информации о том, какие именно автомобили готовит японская компания.

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