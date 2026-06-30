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Самый доступный кроссовер Jetour подешевел: называем цены

Кроссовер Jetour Dashing подешевел в России на 50 тысяч рублей

Самый компактный и доступный кроссовер в российской линейке Jetour, модель Dashing, снова стал дешевле. Причем это уже второе снижение цены за июнь: автомобиль потерял в стоимости еще 50 тысяч рублей.

За счет увеличения прямой выгоды на все версии образца 2025 и 2026 годов цены теперь выглядят следующим образом: базовая комплектация «Комфорт» (1,5-литровый мотор) обойдется в 2 459 900 рублей со скидкой 200 тысяч. «Люкс» стоит 2 639 900 рублей (выгода – тоже 200 000), «Престиж» с двигателем 1,5 литра – 2 779 900 рублей, а его полноприводная версия с 1,6-литровым агрегатом – 3 399 000 рублей. Топ-версия «Премиум» тянет на 3 549 000 рублей, скидка на нее – 200 тысяч. Для машин 2025 года выпуска цифры чуть другие: «Комфорт» – 2 509 900 (прямая выгода 250 000), «Люкс» – 2 739 900, «Престиж» с передним приводом – 2 889 900, «Престиж» полный – 3 509 000, а «Премиум» – 3 659 000 (скидка 190 000 рублей).

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Jetour Dashing
Jetour Dashing

Что касается техники, тут все зависит от исполнения. Базовые переднеприводные модификации оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой. Более дорогие полноприводные версии несут под капотом 186-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра, который работает уже с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Кстати, в начале июня Jetour уже перетряхивал прайс на Dashing: тогда все комплектации 2025 и 2026 модельных

Jetour Dashing
Jetour Dashing

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Источник:  Автоновости дня
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