Маленький «Самурай» с серьезным характером: пикап–фургон вместит четверых

Кей–кар Daihatsu Hijet DeckVan удивил двойной кабиной и грузовым отсеком длиной с чемодан

В Южной Каролине (США) появился автомобиль, который заставляет прохожих оборачиваться и улыбаться.

Это Daihatsu Hijet DeckVan 1998 года – миниатюрный «японец», который отказывается вписываться в привычные рамки. Спереди это типичный компактный фургончик с четырьмя полноценными сиденьями и боковыми окнами, а сзади он внезапно превращается в крошечный пикап. Длина его грузового отсека составляет всего 86 см, что делает эту модель, вероятно, самым маленьким в мире двухкабинным грузовичком.

Автомобиль построен по строгим японским правилам класса «кей», поэтому его трехцилиндровый двигатель имеет объем всего 660 куб. см и выдает скромные 44 л.с. Мощность передается на все четыре колеса через 5-ступенчатую механику. Владельцу такого авто не стоит рассчитывать на гоночные подвиги, зато парковаться и маневрировать в плотном городском потоке он будет с невероятной легкостью.

Несмотря на почтенный возраст и пробег около 111 тыс. км, этот Hijet сохранился удивительно хорошо. Продавец сообщает, что на кузове нет серьезной коррозии и вмятин, а салон, хоть и имеет небольшие следы износа, выглядит достойно для своего возраста. Запрашиваемая цена в 12 950 долларов (1 млн рублей) – это не самый дешевый вариант на рынке, но эти деньги покупатель платит не столько за грузоподъемность, сколько за уникальность.

Этот малыш способен разместить четырех взрослых, перевезти пару мешков картошки и стать главной звездой любой парковки. Это тот редкий случай, когда автомобиль настолько необычен, что его просто невозможно не заметить.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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