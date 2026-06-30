Новые скоростные лимиты в России — что реально поменяется?

Максим Кадаков: Реальные скорости из-за повышенных лимитов не вырастут

Как ранее рассказывал «За рулем», Минтранс начал разрабатывать новые методические рекомендации по скоростным ограничениям на дорогах.

Новые критерии для определения оптимальных скоростных режимов планируется ввести в 2027 году. Эти критерии будут носить не обязательный, а рекомендательный характер: для каждого конкретного участка дороги скоростной режим предлагают определять исходя из загруженности, состояния дорожного полотна и находящихся рядом объектов – промзона, заправки/зарядки, торговые комплексы, жилая застройка...

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Поначалу я был уверен, что речь идет о пересмотре скоростных лимитов. К примеру, на трассе М-11 в летний период вполне можно повысить скоростной лимит до 150 км/ч. Но Минтранс даже не обмолвился о повышении скорости передвижения. Речь исключительно о повышении безопасности дорог – из чего можно сделать вполне уверенный вывод, что лимиты для отдельных категорий дорог если и будут повышены, то тут же будут придавлены «обстоятельствами», поэтому знаков меньше не станет, а реальные скорости не вырастут.

Конечно, есть надежда, что хотя бы где-то мы уйдем от рваного ритма движения 90-60-90, но тоже не факт. Что ж, подождем.

А вы верите в увеличение скоростных лимитов на наших дорогах?

Ранее «За рулем» рассказал, почему на трассах действует ограничение 90 км/ч.