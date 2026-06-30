Власти разрешат выпуск топлива пониженного качества, чтобы остановить дефицит на АЗС

«Ъ»: правительство рассматривает возможность допуска топлива Евро–2 на рынок

В условиях острого дефицита топлива и растущих цен на заправках правительство рассматривает кардинальную меру.

Чтобы насытить внутренний рынок, до июля 2027 года может быть разрешено производство и оборот бензина и дизеля классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Более того, власти готовы открыть шлюзы для импорта такого горючего, сняв с него жесткие требования технических регламентов ЕАЭС.

Хотя в аппарате вице-премьера Александра Новака и Минэнерго эту информацию пока не комментируют, проект соответствующего постановления уже существует, с документом ознакомился «Коммерсант».

Напомним, что этой осенью послабления до уровня Евро-3 уже получили отдельные нефтеперерабатывающие заводы, но этого оказалось недостаточно. Текущий регламент строг: для Евро-5 содержание серы не должно превышать 10 мг на килограмм, тогда как для Евро-2 эта цифра в 50 раз выше – 500 мг. Кроме того, в низкокачественном топливе допустима большая доля бензола, а у дизеля снижается цетановое число, отвечающее за воспламеняемость. Напомним, продажа Евро-2 в России официально запрещена с 2013 года.

Запасы бензина за последние три месяца сократились на сотни тысяч тонн, многие сети АЗС в регионах ввели лимиты продаж в одни руки. Президент Владимир Путин на совещании 28 июня констатировал, что крупные НПЗ работают на пределе мощностей, а ремонты переносятся.

Эксперты поясняют: возврат к старым стандартам – это вынужденный шаг. Переход на Евро-2 позволит заводам использовать нафту без глубокой переработки, задействовать резервные мощности и существенно упростить производство. Это может дать рынку дополнительные сотни тысяч тонн бензина ежемесячно, а также открыть дорогу более дешевому импорту.

Однако у медали есть и обратная сторона. Для современных иномарок с высокотехнологичными двигателями такое топливо с высокой долей серы и примесей может оказаться небезопасным и привести к поломкам. Впрочем, аналитики отмечают, что в ряде регионов страны значительная часть автопарка все еще рассчитана на бензин низкого качества. Власти, судя по всему, делают выбор в пользу физической доступности топлива, даже если это идет в ущерб экологии и ресурсу двигателей.

В дополнение к смягчению стандартов правительство уже запретило экспорт бензина до 31 июля, сократило биржевые нормативы для продаж и продлевает нулевые пошлины на ввоз.

Источники в Kpler указывают, что меры РФ по стабилизации рынка, помимо наращивания импорта топлива (включая поставки из СНГ, Турции и Индии) могут дополниться запретом на экспорт по межправительственным соглашениям и снижением контроля за ценами на бензин для конечных потребителей.

Таким образом, государство готово задействовать весь арсенал средств, чтобы не допустить коллапса на заправках, даже если для этого придется временно откатить экологические требования.