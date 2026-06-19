Эти запчасти первыми страдают от бензина Евро-3

Эксперт Франк: Бензин Евро-3 ускоряет износ мотора

Постоянная заправка бензином класса Евро-3 способна заметно сократить ресурс нескольких критически важных узлов в современных турбированных двигателях с прямым впрыском. Такой неутешительный для водителей прогноз дала генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

«Катализатор принимает на себя первый удар. Если систематически лить такое топливо, первые неприятности могут дать о себе знать уже через 10-20 тысяч километров пробега», – объяснила специалист. По ее словам, форсунки прямого впрыска тоже очень чувствительны к отложениям и нагару, что в итоге приводит к потере тяги и росту расхода бензина.

Корень проблемы кроется в увеличенном содержании серы. В зоне особого риска оказывается не только катализатор, но и лямбда-зонды, а позже – и топливные форсунки. Впрочем, сиюминутного эффекта после одного визита на АЗС ждать не стоит: негативное влияние накапливается при продолжительном использовании такого горючего.

Хотя в первую очередь опасность касается современных машин с турбонаддувом, напомним: правительство уже дало добро отдельным НПЗ выпускать для внутреннего рынка топливо, соответствующее стандарту Евро-3. Официально это временная мера, призванная не допустить дефицита, однако автовладельцам стоит быть внимательнее, выбирая заправку.

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