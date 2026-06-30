Не хочешь попадать в аварии? Тогда первым делом посмотри на себя, и только потом — на соседей по потоку

Андрей Киселев: Чтобы не попадать в ДТП, нужно соблюдать ПДД и контролировать эмоции

Pravda.Ru решила разобраться, почему одни водители годами ездят без единой царапины, а другие регулярно попадают в ДТП.

Статистика, как всегда, неумолима: в подавляющем большинстве случаев виноват не злой рок, а конкретные действия или бездействие самого человека за рулем.

Среди главных причин аварий – игнорирование безопасной дистанции, излишняя суета в плотном потоке и наплевательское отношение к тому, в каком состоянии находится автомобиль. Впрочем, проблем с ГИБДД и страховыми можно избежать, если взять за привычку соблюдать несколько простых, но железных принципов.

Многие инциденты берут начало в банальном желании сэкономить пару минут. Водители пренебрегают знаками, пытаются проскочить на желтый или откровенно превышают скорость. Итог предсказуем: контроль над ситуацией теряется мгновенно, а исправлять ошибку уже некогда. Львиная доля аварий, и это подтверждают цифры, случается из-за неверно выбранного скоростного режима или неправильного расчета интервала до впереди идущей машины.

« Безопасность на дороге начинается с предсказуемости. Когда водитель следует ПДД, другие участники движения понимают его маневры, что минимизирует вероятность столкновений даже в плотном потоке», – объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Концентрация – штука, которую легко потерять, но трудно вернуть. Всего пара секунд, потраченных на смартфон, превращает автомобиль в неуправляемый снаряд, который проезжает десятки метров вслепую. Многие ошибки, особенно при общении с инспектором или в критической ситуации, коренятся в эмоциональной нестабильности. Злость, паника или обычное раздражение притупляют реакцию, мешая трезво оценивать происходящее.

«Эмоции – главный враг водителя. Спокойствие позволяет вовремя заметить опасность и среагировать, в то время как паника приводит к хаотичным действиям, которые только усугубляют последствия», – предупредил автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Исправность автомобиля – это фундамент, на котором держится вся безопасность. Хорошая резина, настроенные тормоза и работающая электроника избавляют от кучи проблем при экстренном торможении. Интересно, что даже тактика движения имеет значение: например, ехать за большегрузом зачастую куда безопаснее, чем постоянно пытаться всех обогнать. Фура играет роль барьера, который частично защищает от лихачей из встречного потока.

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