Как расторгнуть договор купли-продажи машины после регистрации

Юрист Воропаев назвал условия для расторжения договора купли-продажи автомобиля

Вернуть деньги за автомобиль после того, как он уже зарегистрирован в ГИБДД, – задача непростая. Особенно если вы купили машину у частного лица, а не у компании. Такое разъяснение дал автомобильный юрист Лев Воропаев.

По его словам, многие ошибочно думают, что регистрация в ГИБДД – это главный признак права собственности. Но на деле это всего лишь учет. Право собственности возникает раньше – как только стороны подписали договор купли-продажи и фактически передали автомобиль. Если сделка была с юрлицом, закон дает покупателю больше рычагов. Например, можно сослаться на наличие серьезного недостатка или обнаружить любой дефект в первые 15 дней после покупки новой машины. В таких ситуациях покупатель отправляет претензию продавцу и спокойно расторгает договор, получая назад полную стоимость.

А вот с подержанными авто от физических лиц все куда сложнее. Разорвать такой договор и вернуть свои кровные будет уже значительно труднее. В ряде случаев это оказывается попросту невозможным.

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