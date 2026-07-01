Экватор сезона: 3-й этап RDRC пройдет на этой неделе

На подмосковном автодроме RDRC Racepark в Быково пройдет третий этап гонок RDRC

4–5 июля на подмосковном автодроме RDRC Racepark в Быково пройдет третий этап RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Ровно в середине гоночных выходных сезон 2026 года преодолеет свой экватор. Именно третий этап RDRC обычно определяет, кто поведет борьбу за титул, а у кого шансы на победу в чемпионате останутся лишь математическими.

Первые этапы сезона показали, что в 2026 году в RDRC стало не просто больше пилотов, число которых достигло 250 человек, но и вырос уровень конкуренции. Ни одному пилоту в одном из классов не удалось выиграть на двух этапах подряд, а число гонщиков, поднявшихся на подиум дважды по ходу сезона, можно посчитать по пальцам одной руки. Те, кто смогут сделать это на третьем этапе, станут фаворитами в борьбе за медали по итогам RDRC 2026.

В самом быстром классе 3.99 победами обменялись Игорь Гейнрихс (146 очков) и Тарас Тюриков (127 очков), но Игорь лидирует, благодаря второму месту на одном из этапов против третьего у Тараса. Третьим идет Леонид Цыганков.

В классе 4.5 лидерство перехватил Сергей Савинов (164 очка), но Евгения Найт уступает ему всего 9 очков. Самая быстрая девушка России еще не выиграла ни одной гонки, но благодаря своей стабильности идет в чемпионате второй. Третье место удерживает победитель первого этапа Дмитрий Лисин (142 балла).

В категории для самых быстрых кузовных машин Супер Про ET в лидеры неожиданно вырвался Павел Геркин (208 очков) на Nissan GT-R Batman. Он вернулся в гонки после большого перерыва и с ходу демонстрирует выдающуюся стабильность. Действующий обладатель кубка России в этом классе Руслан Арефьев (178 очков) на Nissan GT-R GTT Draco идет вторым, а замыкает первую тройку Александр Лобачев (174 очка) на Lamborghini Huracan «Спартак» Level Performance.

В новой категории ПРО 8.5-9.5 победами на этапах обменялись Алик Алероев и Гоша Перцхелия, оба выступающие на Nissan GT-R. Гоша впереди всего на 4 очка: 174 против 170! Остальные соперники вряд ли смогут вмешаться в их борьбу.

Противостояние электромобилей Xiaomi и BMW M3 ателье A2 Performance – таков главный сюжет в классе 9.0. Пока впереди пилоты китайских «электричек»: Кирилл Рязанцев (176 очков) и Александр Миронов (161 балла), но Висхан Усманов (143 очка) и Дмитрий Рогов (141 балл) проигрывают совсем немного.

В самом престижном среди дорожных машин классе Про ЕТ на титул претендует десяток спортсменов. Лидеров Элимхаджи Таларова на BMW M3 и Илью Симановского на BMW M4 разделяет всего 3 балла: 215 и 212 очков! Далее идет плотная группа во главе с Анастасией Борисовой (158 очков) на BMW M8 Gran Coupe. От ее третьего места до 10-й позиции Сергея Данилова – всего 36 баллов.

В Мото Про 8.0, где выступают самые быстрые мотоциклы, лидеры российского дрэг-рейсинга на мотоциклах Михаил Пахомов и Александр Пасечник также обменялись победами. Пахомов на Suzuki Hayabusa с 1,3-литровым мотором на 7 очков опережает Александра Пасечника на литровом Suzuki – у райдеров 175 и 168 очков соответственно.

Не менее напряженная борьба кипит и в других классах. Множество пилотов, несмотря на непростые погодные условия на первых двух этапах, обновили личные рекорды. На третьем этапе ожидается хорошая погода, так что времена должны стать еще ниже. Ждем новых рекордов!

Также в рамках 3-го этапа RDRC 2026 пройдет масштабная мотовыставка, которая соберет разнообразную двухколесную технику от тяжелых туристических моделей и сияющих хромом круизеров до супербайков из Европы и Японии и кафе-рейсеров.

Каждый этап RDRC – это настоящий спортивный праздник для всей семьи.

На территории автодрома зрителей ждут:

комфортные трибуны для зрителей и премиум зона, разнообразный ресторанный дворик и кальянная;

большая парковка для автомобилей;

для самых маленьких гостей есть детский городок с аниматорами, качелями и батутом, где можно оставить своего ребенка хоть на целый день;

дрифт- или дрэг-такси;

автограф-сессия пилотов RDRC;

по всем категориям билетов весь день открыт доступ в зону технического парка, где можно увидеть и сфотографироваться со всеми машинами, принимающими участие в соревнованиях, взять автографы у пилотов.

Доступны три категории билетов:

«Комфорт» – доступ на два дня; трибуна напротив экрана с видом на стартовую линию; парковка и доступ в сервис-парк.

«Комфорт Плюс» – доступ на один день; выделенное место в зоне «Комфорт Плюс» рядом со стартовой линией; трибуна напротив экрана; подушка-сидушка в подарок; парковка и доступ в сервис-парк.

«Премиум» – доступ в RDRC RacePark на один день; гарантированное место в VIP-шатре; комфортное размещение за столом – два человека плюс ребенок; свободная рассадка на балконе VIP-шатра; приоритетная парковка у входа и доступ в сервис-парк.

Билеты уже в продаже на сайте RDRC.