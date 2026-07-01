Почему газ на легковом авто — идея не для всех: объяснение эксперта

Эксперт Плисов: современные бензиновые двигатели плохо работают на газе

По словам заместителя гендиректора «ЕврАвто» и члена правления Союза автосервисов Ильи Плисова, подавляющее большинство современных машин просто не рассчитано на установку ГБО. Специалист подчеркнул, что технология перевода двигателя на газ актуальна в первую очередь для коммерческого транспорта – грузовиков, фургонов и автобусов. Если же владелец легковушки решается на такой шаг, причины должны быть действительно вескими.

«Современные двигатели, которые предназначены только для бензина, с газом работают неохотно. Старые автомобили с классическими моторами более-менее подходят», – отметил Плисов.

Эксперт предупредил: монтировать газобаллонное оборудование (ГБО) нужно исключительно в сертифицированных мастерских. Самостоятельные попытки или обращение к нелегалам чреваты серьезными проблемами.

«Цена даже небольшой ошибки очень высокая: утечка газа, возгорание, взрыв. Поэтому это должны делать только специалисты», – пояснил он.

Признаками неправильной установки, по словам Плисова, служат посторонние звуки и запах газа.

Опасность кроется в свойствах сжатого топлива – распыленный газ легко воспламеняется. В автомобиле полно источников возгорания: система зажигания, статическое электричество. Как резюмировал эксперт, «вероятность возгорания очень высока».

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