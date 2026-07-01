Тучи, «сотка», 20 секунд: какова жизнь там, где нет слов «недолив» и «непогода»

Михаил Алешин и Денис Ременяко выиграли абсолютный зачет второго этапа гонок REC

Второй этап Российской серии гонок на выносливость ( REC) прошел на подмосковной трассе Moscow Raceway в условиях, которые можно назвать проверкой на прочность для всех участников.

Уже в начале дня пятницы паддок охватила заметная нервозность: причиной стал сбой в поставках высокооктанового топлива АИ-100. Для команд, чьи двигатели калиброваны под этот стандарт, проблема обернулась не просто логистической заминкой, а серьезным вызовом, потребовавшим оперативной корректировки планов. Даже опытные руководители коллективов, привыкшие к неожиданностям, признавали: ситуация складывалась непростая.

Но если топливный вопрос удалось решить, то погода оставалась полноправным режиссером гонки до самого финиша. Дожди сменялись ярким солнцем по нескольку раз за день, асфальт то просыхал, то вновь покрывался водяной пленкой, и каждый такой переход заставлял пилотов и инженеров заново пересчитывать стратегию. К старту марафона в субботу вечером из сорока трех заявленных экипажей на стартовую решетку вышли тридцать семь – шесть машин по разным причинам не смогли подготовиться к бою.

REC традиционно стал премьерной площадкой отечественного автоспорта. Если два года назад публика рукоплескала дебюту суперкара Rossa GT (который, впрочем, так и не вышел пока на российские трассы), то в минувшую субботу все взгляды были прикованы к первому выезду на трассу прототипа Фантом – детища основателя серии, конструктора Игоря Ермилина.

И вновь за штурвал новинки сел сам Роман Русинов – живая легенда, чемпион мира, Европы и Азии в гонках на выносливость, многократный призер «24 часов Ле-Мана». Однако если футуристичный Фантом пока только начал обкатывать свои технологии, то его «одноклассники» по классу CN Pro в этот уик-энд вступили в настоящую рубку.

Старт дан – а лидер уже в боксе

Коллектив «Про Моторспорт» (Егор Ефросинин / Игорь Мухин) вновь не знал равных в квалификации, взяв поул второй раз подряд. Но гонка материя капризная: их Норма не проехала и круга. Турбина отказала прямо перед стартовым створом, и машина ушла в гараж, оставив пелотон в легком шоке.

Освободившуюся вершину тут же оккупировал Михаил Лобода на прототипе Лижье №21 из BALCHUG Racing. В первом же повороте он отбил атаку своего тезки Михаила Алешина на серебристом Мерседесе №13 команды CapitalRT. Но оторваться не дала нейтрализация, вспыхнувшая уже через две минуты после старта. Мокрый после дождя асфальт с вкраплениями гравия стал коварной ловушкой: Дмитрий Шишко на Ауди отправился в зону вылета первым, но, к счастью, вернулся своим ходом. А вот Сеат №66 экипажа MS RT влетел в отбойник на обратной прямой, вызвав желтые флаги.

Схватка титанов и магия сэйфти-кара

На рестарте пелотон сжался в пружину. Лободе и Алешину пришлось буквально «расталкивать» медленные туринговые машины, круговых впереди. И здесь преимущество получил Алешин: его габаритный, заметный Мерседес против низкого прототипа лучше справлялся в трафике. Михаил вырвался вперед, но ненадолго.

Новый инцидент – у БМВ №36 Владислава Агнивина (Burma RT) отлетело заднее колесо. Машина замерла прямо перед виражом, и на трассу выкатился сэйфти-кар. Алешин среагировал мгновенно – нырнул в боксы на обязательную остановку.

Его примеру последовали и другие, включая Ивана Чубарова из YADRO Motorsport на Мерседесе GT3. Но для фаворита пит-стоп обернулся крахом: Мерседес №16 заглох, и команда оформила сход. Не задалась гонка и у победителя первого этапа Александру Вартаняну: прокол вынудил его сделать лишний пит-стоп на своей Ауди R8.

Обгон в духе Хаккинена

После хаоса первого часа в лидеры вышел Алексей Денисов (DRTeam) на Порше Cayman Clubsport – скромный «кубковый» аппарат против монстров GT3. Но настоящая битва разгорелась за его спиной. Михаил Алешин на Mercedes AMG-GT3 и Константин Терещенко на прототипе Лижье класса LMP3 сошлись в дуэли, достойной «Формулы-1».

Терещенко, выскочив из-за кругового в конце прямой, прошел Алешина чистым и красивым маневром — точь-в-точь как легендарный обгон Мики Хаккинена против Шумахера на Гран-при Бельгии-2000. Алешин не стал рисковать и отпустил соперника.

Но опыт – великая сила. Алешин вновь виртуозно использовал режим желтых флагов, когда на трассе встал экипаж №77 Mazda High Power. CapitalRT провели пит-стоп с минимальными потерями, заменив Алешина на Ременяко.

Команда TEAMGARIS №29, увы, после своего визита в боксы уступила лидерство Лободе Balchug RT #21. Михаил уверенно держал первый курс до исхода третьего часа, пока его не призвали на обязательную дозаправку и смену резины. Первенство вновь перешло к Алешину, который довел свой отрезок до победы с холодной головой и горячим сердцем.

Итоги: кто взял свое?

Прототипу TEAMGARIS №29 под финиш явно не хватило скорости. Станислав Сидорук: в борьбе с Кириллом Киракозовым из BALCHUG Racing получил удар в борт, развернулся и потерял драгоценное время.

В итоге экипаж Vracing №90 (Вартанян / Смаль), победители абсолюта первого этапа, пропустили вперед серебристый «Мерседес» №13. По итогам гонки, проигрыш в абсолютном зачете Экипажа №90 Vracing на Ауди экипажу Дениса Ременяко и Михаила Алешина № 13 составил всего то... двадцать секунд!

А вот в классе CN Pro произошла рокировка: после штрафа Киракозова за столкновение победа досталась экипажу №29 TEAMGARIS (Терещенко / Захаревский / Сидорук).

Сенсация в GT и триумф в TCE

Главным открытием этапа стал экипаж «ИСКРА Моторспорт» №93. Легенда российского автоспорта нулевых Борис Шульмейстер и его напарник Сергей Валуйских, дебютанты REC 2026, взяли третье место в классе GT Pro, обойдя флагманский «Ламборгини» Андрея Солуковцева и Давида Погосяна.

В «турингах» свое взял Дмитрий Шишко. Пересев на Ауди TCR в последний момент из-за проблем с мотором Мерседеса AMG GT4, он умудрился выиграть класс TCE, несмотря на вылет на первом круге! Вслед за ним финишировали Сеат №24 Real Performance и упустивший победу в последние полчаса экипаж №91 GNV Kamenskiy Racing.

А в дивизионе GT доминирование TEAMGARIS прервали гонщики Motor Sharks – Иван Лукашевич и Антон Немкин. В сумерках опытный Лукашевич на Мерседесе раскатал не только Тойоту соперников, но и Порше Алексея Дудукало – еще одного звездного ветерана «нулевых» из команды «Катюша», оставив того на третьей ступени.

В зачёте GT Light всt по-прежнему – Роман Смоляков и Евгений Магидович на Порше №5 команды Sportcar Racing Team вновь не оставили шансов соперникам. Немецкая «девять-одиннадцать» отработала как швейцарские часы: ни ошибок в пилотировании, ни сбоев в регламенте. За их спиной – экипажи HOGO №11 (БМВ) и MS RT №33 (Ауди ТТ) замкнули тройку, обеспечив немецкому производителю полный подиум в классе.

Денис Ременяко и Михаил Алешин – победа в абсолюте

Но главная сенсация дня – даже не победа, а возвращение. Третье место в новом подзачете GT Light Stock Car (для серийных машин с минимальными доработками) взял экипаж ONLY FAST & КБ ЛИС на... универсале БМВ. Да-да, вы не ослышались – универсал на подиуме выносливости. И это при том, что на прошлом этапе их болид был списан после тяжелой аварии. Команда не стала отступать: ночей без сна, сварочный аппарат и вера в себя – и вот «баварская корова» снова в обойме.

Подиум в такой ситуации дороже золота. Это и есть настоящий гоночный характер, когда «воля к победе» – не пустые слова, а свежие следы от болгарки на новых лонжеронах.