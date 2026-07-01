Какие машины подешевели и подорожали в июне

«Автостат»: в июне 2026 года цены на новые авто изменились у пяти марок

Сразу пять автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали прайс-листы на новые машины по итогам июня 2026 года. Соответствующие данные были получены в ходе регулярного мониторинга, который проводит агентство « Автостат», рассмотрев результаты мониторинга, проведенного сайтом «Цена Авто».

Если в первой половине месяца (с 1 по 15 июня) цены пересмотрели четыре марки – Avior, Hongqi, Jetour и « Москвич» (о чем мы писали ранее), то во второй половине (с 16 по 30 июня) изменения затронули лишь два бренда. В частности, у Avior продолжается снижение стоимости: модель V90 потеряла в цене еще 187,2 тысячи рублей за вторые две недели июня. За весь месяц этот автомобиль подешевел сразу на 497,2 тысячи рублей.

Во второй половине июня ценник на Avior V90 упал на 3,9-4,0%, а по итогам всего месяца падение составило от 9,8 до 10,0%. Правда, не всем повезло с понижением. Например, премиальное гибридное купе Exlantix ES в версии Sport, наоборот, прибавило в цене. Его стоимость выросла на 110 тысяч рублей, что соответствует приросту в 1,6%.

Важно: речь идет о рекомендованных розничных ценах (РРЦ), которые не учитывают действующие акции, специальные предложения от дилеров и стоимость дополнительного оборудования.

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