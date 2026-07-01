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Какие машины подешевели и подорожали в июне

«Автостат»: в июне 2026 года цены на новые авто изменились у пяти марок

Сразу пять автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали прайс-листы на новые машины по итогам июня 2026 года. Соответствующие данные были получены в ходе регулярного мониторинга, который проводит агентство « Автостат», рассмотрев результаты мониторинга, проведенного сайтом «Цена Авто».

Если в первой половине месяца (с 1 по 15 июня) цены пересмотрели четыре марки – Avior, Hongqi, Jetour и « Москвич» (о чем мы писали ранее), то во второй половине (с 16 по 30 июня) изменения затронули лишь два бренда. В частности, у Avior продолжается снижение стоимости: модель V90 потеряла в цене еще 187,2 тысячи рублей за вторые две недели июня. За весь месяц этот автомобиль подешевел сразу на 497,2 тысячи рублей.

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Во второй половине июня ценник на Avior V90 упал на 3,9-4,0%, а по итогам всего месяца падение составило от 9,8 до 10,0%. Правда, не всем повезло с понижением. Например, премиальное гибридное купе Exlantix ES в версии Sport, наоборот, прибавило в цене. Его стоимость выросла на 110 тысяч рублей, что соответствует приросту в 1,6%.

Важно: речь идет о рекомендованных розничных ценах (РРЦ), которые не учитывают действующие акции, специальные предложения от дилеров и стоимость дополнительного оборудования.

Ранее «За рулем» рассказал, что кроссовер Geely Coolray заиграл новыми красками.

Источник:  Автостат
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