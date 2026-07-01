Защитить машину от перегрева: какие средства работают лучше всего

Испытания ADAC: спасают ли от жары солнцезащитные экраны в автомобиле

Открывать дверь автомобиля в тридцатиградусную жару – то еще удовольствие: салон превращается в настоящую печь. Немецкий автоклуб ADAC решил разобраться, какие солнцезащитные аксессуары реально помогают, и провел тесты в своем техническом центре в Ландсберге-на-Лехе. Машины оставляли под прямыми лучами, замеряя температуру внутри, и результаты оказались не для всех производителей лестными.

Безо всякой защиты салон уже через полчаса прогревался до 50 градусов, а за полтора часа добирал до 60. При этом приборная панель, руль и рычаг коробки передач нагревались больше чем до 70 градусов – обжечься о них проще простого.

Внешние решения оказались в лидерах

Самым эффективным и при этом простым способом признали наружный тент, закрывающий стекла и крышу. С ним температура внутри держалась примерно на 10 градусов ниже, чем у незащищенной машины. По сути, чем проще конструкция – тем лучше она работает.

На втором месте оказался отражающий экран, который крепится снаружи на лобовое стекло. Он блокирует излучение до того, как оно проникнет внутрь, и снижает нагрев почти на 8 градусов. Хороший вариант для тех, кому лень возиться с полноценным тентом.

Внутренние экраны и тонировка: что с ними не так?

Популярная «гармошка» на лобовом стекле заняла лишь третью строчку – разница с незащищенной машиной составила всего 4 градуса. А обычное полотенце на панели почти ничего не дало. Правда, даже такие слабые решения спасают не столько воздух, сколько сами поверхности: если руль спрятан от прямых лучей, хвататься за него после посадки намного приятнее.

Тонировка стекол показала интересный эффект. В передней части салона разница была скромной, а вот задние сиденья выиграли заметно. В машине без тонировки температура на заднем ряду достигала 57 градусов, с тонировкой – значительно меньше. Кстати, это еще и защита интерьера: пластик, кожа и ткань меньше страдают от перегрева. Особенно актуально, когда в машине возят детей или чувствительные к жаре вещи.

Цвет кузова тоже играет роль, и большую

ADAC сравнил черный и белый автомобили одной модели. Черный кузов разогревался до 65 градусов, белый – до 44. Внутри разница была около 5 градусов в пользу светлой машины. Так что выбор цвета – не просто вопрос эстетики, а вполне практичное решение.

Итог простой: эксперты советуют комбинировать защиту. Лучшая связка – внешняя защита лобового стекла, затемнение задней части и обязательное проветривание перед включением климат-контроля. Несколько минут с открытыми дверями выпускают раскаленный воздух и снижают нагрузку на систему охлаждения. Козырек в салоне – приятная мелочь, но для полноценной борьбы с летней жарой лучше использовать более серьезный арсенал.

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