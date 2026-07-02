Совершенно новый BMW X5 привезут в Россию: ценник удивит

Дилеры «Рольф» и AvtoRevizorro: новый BMW X5 будет стоить в РФ от 16 млн рублей

Российские дилеры уже присматриваются к новому поколению BMW X5. Продавцы подтвердили готовность везти в страну кроссовер как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Николай Иванов, руководящий продажами новых авто в сети «Рольф», прямо заявил, что компания рассматривает новинку для дальнейшей поставки. Правда, дешевле не будет: по его оценкам, ценник подскочит на 2-3 млн рублей относительно текущей версии. Итоговая стоимость, таким образом, может составить порядка 16-17 млн рублей.

BMW X5

У владельца группы AvtoRevizorro Кирилла Чернова более конкретные цифры по срокам. По его словам, ждать новенький Х5 придется как минимум пару недель. Дороговизна новой генерации тоже никого не удивит, причем, по мнению Чернова, первые машины немцы будут продавать с наценкой. Плюс ко всему выросла мощность модификаций, а значит, и утилизационный сбор станет весомее.

Несмотря на рост цен, основатель AvtoRevizorro прогнозирует на новинку стабильный спрос. Свою позицию он аргументировал просто: покупка «пятого» BMW – это фактически беспроигрышный вариант. Запас доверия к бренду и отличная ликвидность позволяют без проблем перепродать модель, даже если она окажется не самой удачной.

В «Рольфе» на этот счет настроены более сдержанно. Иванов пояснил, что, по сути, все разговоры о спросе – это гадание, пока автомобили физически не появятся на площадках. Реакция на фото, особенно в части дизайна, может быть какой угодно, но реальную картину покажет только живое знакомство. Для поклонников BMW стиль и связь поколений критически важны, поэтому нужно дождаться «живых» машин, показать их потенциальным покупателям и только потом делать выводы.

Схожей точки зрения придерживается и основатель компании «Мосподбор» Дмитрий Иваницкий. В разговоре с журналистами он заметил, что обсуждать что-либо еще рано – первые партии стоит ждать не раньше конца года.

Интерьер BMW X5

А тем временем в Германии уже вовсю стартовал сбор предварительных заказов. На официальном сайте баварского бренда доступен конфигуратор. Как выяснил корреспондент Autonews.ru, на старте предлагают два варианта.

Бензиновая версия 40i xDrive с полным приводом идет от €99 750, что по курсу на 1 июля составляет около 8,9 млн рублей. Добавка за спорт- аксессуары М Performance – примерно 400 тыс. рублей, а полный расширенный М-пакет – еще 590 тысяч. Дизельная модификация 40d xDrive, напротив, чуть демократичнее – от €95 750 (около 8,55 млн руб.). Доплата за М-пакеты здесь точно такая же, как у бензиновой версии.

Под капотом обеих модификаций – рядная «шестерка» объемом 3,0 литра. Только бензиновая выдает 340 лошадиных сил, а дизельная – 326. Коробка на всех версиях 8-ступенчатый автомат, а привод – фирменный полный BMW xDrive.

Впрочем, это далеко не все. На презентации новинки представители компании заявили, что гамма моторов будет насчитывать пять вариантов. Помимо уже объявленных, позже появятся гибрид, электрокар и даже водородная модификация iX5 Hydrogen. Кстати, это первый серийный автомобиль марки на водородной силовой установке.

Из интересных технических особенностей: кроссовер научился самостоятельно менять полосы. Система сначала включает поворотник, а потом совершает маневр – но только после того, как водитель подтвердит свое намерение взглядом в боковое зеркало заднего вида. Вдобавок машине достались адаптивное шасси и функция «мягкий тормоз», которая делает замедление максимально плавным и эффективным.

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