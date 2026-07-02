Угоны автомобилей в Москве стали редкостью

В Москве зафиксировано 15–кратное снижение числа угонов с 2012 года

В Москве количество угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз по сравнению с 2012 годом. Начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин на пресс-конференции, посвященной 90-летию службы, сообщил, что раньше регистрировалось свыше 7,5 тысячи таких преступлений ежегодно. Сейчас же этот показатель не дотягивает и до 500 случаев в год.

Столь резкое падение криминальной статистики стало возможным благодаря современным программным комплексам и профессиональной работе сотрудников. Именно эти факторы, по словам представителя Госавтоинспекции, серьезно усложнили жизнь автоворишкам.

Начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков подчеркнул, что сегодня Москва – лидер по безопасности на дорогах среди всех регионов России. Здесь, как он отметил, самые низкие показатели транспортного и социального риска, что не может не радовать.

Кстати, служба ГИБДД в столице трудится круглосуточно, контролируя движение и помогая участникам дорожного движения. Свой 90-летний юбилей она отпразднует 3 июля.

В конце прошлого года эксперты «Страхового дома ВСК» тоже зафиксировали спад автокраж – по всей стране угонов стало меньше на 37% по сравнению с предыдущим периодом. Правда, основная доля все еще приходится на Москву: здесь произошло 35% инцидентов. На втором месте по числу угонов оказался Санкт-Петербург (23%), а по 5% досталось Дагестану, Татарстану, Рязани, а также Амурской и Воронежской областям.

Ранее «За рулем» объяснил, почему россияне начали активно скупать битые автомобили.