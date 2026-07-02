Эти автомобили подорожают первыми из-за ослабления рубля

Эксперт Иванов рассказал, что будет с ценами на авто из-за изменения курса рубля

Как отмечает директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов, ослабление рубля сказывается в первую очередь на стоимости автомобилей, ввозимых через параллельный и альтернативный импорт. Причем краткосрочные колебания курса не затрагивают те машины, которые уже находятся на складах дилеров: их себестоимость зафиксирована на момент предыдущей закупки.

В реальности рынок давно перешел на минимальные складские запасы. По некоторым моделям текущих остатков хватает лишь на несколько недель. Новые же партии будут формироваться уже по актуальному курсу. Если рубль останется на более слабых позициях, следующие поставки по параллельному импорту окажутся заметно дороже.

С локализованными брендами ситуация сложнее. Там нет прямой и быстрой зависимости от валюты. Все упирается в структуру себестоимости, локализацию производства, размер склада, дистрибьюторские программы, спрос и уровень конкуренции. Даже при наличии импортных компонентов корректировка цен обычно запаздывает на несколько месяцев.

В итоге слабый рубль может неожиданно усилить позиции локализованных автомобилей. Импортные модели реагируют на курс быстрее, а вот отечественные и собранные в России марки получают больше свободы: помогают локальная сборка, программы поддержки и гибкая ценовая политика дистрибьюторов, заключил эксперт.

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