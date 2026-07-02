Новые Волги нашли первых покупателей

Эксперт Иванов назвал самую интересную новинку возрожденной марки Volga

Продажи новых автомобилей Volga в России стартовали не с пустого места – первые машины уже обрели своих владельцев. Речь идет, в частности, о модели K50. Как сообщили агентству « Автостат» в компании, внедорожник передали клиенту в Санкт-Петербурге, в дилерском центре «РОЛЬФ Нева» (Октябрьская).

Линейка бренда на данный момент состоит из трех моделей, закрывающих основные сегменты рынка. В нее входят бизнес-седан C50 с ценником от 2,9 млн рублей, среднеразмерный кроссовер K40 от 2,75 млн и флагманский полноприводный кроссовер K50, который стоит уже от 4,2 млн.

По словам директора по продажам новых автомобилей «Рольф» Николая Иванова, именно SUV-направление выглядит наиболее перспективным. В компании отмечают: спрос на кроссоверы и внедорожники продолжает оставаться главным двигателем российского авторынка, а K50 среди новинок марки считается самой интересной моделью.

«Для российского рынка появление Volga – важный сигнал. Новые локализованные бренды становятся частью долгосрочной структуры авторынка», – прокомментировал событие Николай Иванов.

Выпуск машин Volga организован на нижегородском заводе. Производственные мощности позволяют собирать до 110 тысяч автомобилей в год. Как заявляют в компании, ключевая цель проекта – со временем сформировать полностью оригинальный модельный ряд, не привязанный к чужим платформам.

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