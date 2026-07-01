Маркировка шины — как ее читать?

Эксперт Олег Марков объяснил все нюансы, связанные с маркировкой шин

Автомобильные шины имеют обилие обозначений, которые содержат важную информацию для подбора шин и периода эксплуатации.

«За рулем» и эксперт Олег Марков разобрали основные маркировки, знать расшифровку которых может потребоваться каждому автовладельцу. Помимо бренда и суббренда шины ключевая маркировка, на которую необходимо обратить внимание, – это типоразмер, а именно обозначение ширины профиля (в миллиметрах), его высоты (в процентах от ширины) и посадочного диаметра в дюймах – после буквы «R». А эта буква указывает не размер, и тем более не радиус шины, а ее конструкцию (радиальная).

Индекс нагрузки

Следом за типоразмером обычно расположены индексы нагрузки и скорости в формате двух- или трехзначного числа и одной буквы. Эти параметры должны быть не ниже тех, которые рекомендует производитель авто. Также на некоторых моделях шин может присутствовать обозначение усиленной конструкции (XL, Extra Load или Reinforced) – это означает, что такая шина более прочная и ее конструкция усилена относительно стандартной. Если производитель шин предлагает одну и ту же модель как с наличием этой технологии, так и без – отдать ей предпочтение стоит в случае частой эксплуатации автомобиля с высокой загрузкой или на дорогах плохого качества.

Также важная маркировка в части идентификации шины – ее номер по стандарту DOT: содержит уникальный код завода-изготовителя, внутренний код типоразмера и дату производства, которая указывается в небольшом овале в формате четырех цифр, означающих порядковый номер недели и год производства.

Кстати, страна производства отдельно прописана на боковине каждой шины.

Сезонность

Маркировки определения сезонности – в случае с летними шинами часто не используется специальных обозначений, а зимние шины, прошедшие сертификацию, маркируются значком в виде трехгорного пика со снежинкой внутри. Шины только с символами «M+S» могут быть вовсе летними, но в зависимости от типа рисунка протектора могут считаться зимними только условно, так как специальную сертификацию на сцепление на заснеженном покрытии они не проходят.

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– Маркировки, обозначающие ориентацию шины на диске или автомобиле (Inside, Outside или Rotation со стрелкой) зависят от типа рисунка протектора – шина должна быть смонтирована на диске либо произвольно, либо в определенном положении в случае с асимметричным или направленным рисунком протектора. Количество слоев в шине – эти обозначения отражают основные материалы, из которых изготовлен каркас и брекерный пакет и количество таких слоев со стороны протектора и боковин.

Помимо выштамповок на шинах могут применяться маркировки и другого типа – нанесенные цветной краской. На протекторе это чаще всего линии - внутризаводские обозначения каждой шины, применяемые для удобства логистики продукции вопреки существующему мнению об обозначении контроля качества. Также на одной из боковин могут присутствовать точки зеленого, желтого или красного цветов – это обозначения самого легкого и тяжелого мест на шине для оптимизации ее положения на диске при сборке и последующей балансировке.

Это самые основные маркировки, которые могут быть полезны с практической точки зрения, но, разумеется, на шинах применяется и ряд прочих обозначений – это стандарты и одобрения, принятые для реализации шин в различных странах, номера пресс-форм, омологация под конкретного автопроизводителя, символы, указывающие на расположение индикаторов износа, максимально допустимые нагрузка и внутреннее давление в шине и многие другие.

Ранее «За рулем» назвал главные опасности из-за недокачанных и перекачанных шин.