Появились первые фото салона нового флагманского кроссовера Haval

Раскрыт интерьер гибридного флагмана Haval H10 с пяти- и шестиместным салоном

Haval из семейства Great Wall Motor (GWM) полностью рассекретил салон гибридного кроссовера H10 – старт продаж на носу. Новинка метит в флагманы бренда, а потому оснащение у нее действительно роскошное. В зависимости от версии внутри будет либо пять, либо шесть мест.

Весной 2026-го компания впервые показала будущий SUV, затем прошла онлайн- презентация, а теперь марка поделилась официальными снимками интерьера. На домашнем китайском рынке модель выйдет под полным именем Haval Great Wall H10, но для краткости чаще используют просто Haval H10 – так же, скорее всего, назовут экспортную версию.

На фото запечатлен шестиместный вариант – примечательно, что в задних стойках у него дополнительные окошки, тогда как пятиместный кроссовер в этих местах получил глухие вставки. Передняя панель выглядит лаконично, с двухъярусным центральным тоннелем. Водитель видит перед собой крупный приборный экран, а по центру разместили планшет мультимедиа с диагональю 15,6 дюйма.

Сразу два дисплея предусмотрели для пассажиров второго ряда. Один, встроенный в тоннель, отвечает за настройки. Второй висит на потолке между стеклянными секциями крыши и предназначен для развлечений.

В верхней зоне тоннеля есть физические «рычажки», подстаканники и одна площадка для беспроводной зарядки. Причем пассажиры тоже не остались без такой возможности – зарядные площадки спрятали прямо в дверях. Между передними креслами установлен бокс с охлаждением.

Сиденья Haval H10 оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. У кресел второго ряда есть выдвижные подставки для ног. В подголовник водительского сиденья встроены динамики, а в его спинке прячется откидной столик.

Габариты, платформа и моторы

Длина кроссовера варьируется: либо 5138 мм, либо 5299 мм. Ширина, высота и колесная база у обеих модификаций неизменны – 2050, 1970 и 3000 мм соответственно. Дизайн у H10 брутальный, но это все же кроссовер с несущим кузовом. Во внешности бросаются в глаза квадратные фары, массивная плашка решетки радиатора, вертикальные задние фонари и распашная дверь багажника с запаской. Над лобовым стеклом расположен лидар – флагман не может обойтись без современного комплекса ассистентов водителя.

Базируется Haval H10 на платформе GWM One (она же Guiyuan), на которой уже сделан премиальный кроссовер Wey 9X. Это подзаряжаемый гибрид с полным приводом – модель сертифицирована с двумя силовыми установками. По данным китайских СМИ, на старте продаж предложат только «младшую» версию.

Базовая комплектация Haval H10 использует бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра (167 л.с.). Топовый вариант – турбодвигатель 2.0 (238 л.с.). Подробности об электромоторах пока не раскрываются. Аккумулятор, судя по предварительной информации, один – на 42,8 кВт⋅ч. Запас хода на чистом электричестве составляет 180 или 176 км в зависимости от версии.

В Китае продажи стартуют уже в 2026 году. На экспорт, по всей видимости, новинка отправится не раньше 2027-го.

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