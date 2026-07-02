Бум пассажирских Largus и стабильность Granta: главные цифры месяца

АВТОВАЗ: продажи автомобилей Lada в июне выросли на 14,3%

В июне 2026 года российские дилеры АВТОВАЗа реализовали 30 600 новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada– это на 14,3% превышает показатель июня 2025 года и на 11,5% – результат мая текущего года.

Лидером продаж остается Granta: в июне продано 11 505 единиц, что практически соответствует уровню прошлого года, но на 5% выше мая 2026-го.

Vesta показала результат 6053 автомобиля (+3,2% к июню 2025-го и +17,5% к маю 2026-го). Продажи Iskra достигли 3359 машин, увеличившись на 20,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внедорожное семейство Niva также демонстрирует рост: Travel реализована в количестве 3594 автомобиля (+20,6% год к году и +7,7% к маю), NIVA Legend – 2759 единиц (+13,1% и +12,7% соответственно).

В сегменте Largus пассажирских версий продано 2413 штук (+34,1% к маю), коммерческих фургонов – 510 единиц (+4,9% к маю).

За первое полугодие 2026 года совокупный объем проданных автомобилей АВТОВАЗа составил 154 143 единицы. Рыночная доля бренда за этот же период (по собственной оценке компании) достигла 24,4%.

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