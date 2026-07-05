Kia Niro 2027 «видит» велосипедистов и встречные авто. И у него больше нет электроверсии

Кроссоверу Kia Niro обновили дизайн и лишили электрической версии в угоду гибриду

Южнокорейский автопроизводитель Kia готовит к 2027 году масштабное обновление своего доступного кроссовера Niro.

Однако сюрприз ждет поклонников «зеленых» технологий: электрическая модификация полностью исчезнет из линейки, уступив место исключительно гибридным силовым установкам.

Внешность модели стала более дерзкой и современной. Передняя часть щеголяет изящными светодиодными фарами со «звездной» графикой, переработанным бампером и новой решеткой радиатора. Корма тоже не осталась без внимания: дизайн пятой двери стал лаконичнее, а задние фонари обрели эффектный 3D-объем.

Завершают картину новые оттенки кузова – слоновая кость и бежевый металлик.

В салоне главное новшество – панорамный изогнутый дисплей. В дорогих версиях это два 12,3-дюймовых экрана (приборка и мультимедиа), в базе – экран поменьше. Появилось новое рулевое колесо, а мультимедийная система теперь поддерживает «воздушные» обновления ПО.

Kia Niro 2027

Технически Niro стал скромнее, но практичнее: под капотом – только 1,6-литровый гибрид мощностью 139 л.с. в паре с роботом и передним приводом. Разгон до сотни занимает 10,7 секунды, а максимальная скорость ограничена 175 км/ч.

Расход топлива, по предварительным данным, останется на уровне около 4,5 литра на 100 км в смешанном цикле. Инженеры обещают, что ездить автомобиль стал мягче и тише благодаря перенастройке подвески и улучшенной шумоизоляции.

Безопасность также повысили: система автоторможения теперь распознает велосипедистов и встречные авто, а контроль полосы дополнен датчиком прикосновений к рулю. В топ-версиях появились мониторинг слепых зон и камеры кругового обзора.

В гамму комплектаций добавился новый вариант S, который расположится между начальным LX и средним EX. Цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж.