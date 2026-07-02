Дилерская сеть Volga выросла на десять центров за две недели

Бренд Volga объявил о расширении сети дилерской сети до 40 центров

На сегодняшний день автомобили марки Volga доступны в 40 дилерских центрах по России, сообщила пресс-служба бренда.

Незадолго до старта продаж 19 июня количество автосалонов новой российской марки исчислялось 25-30 единицами – таким образом, буквально за две недели география присутствия расширилась примерно на треть. По сообщению представителей бренда, сегодня она представлена центрами в крупнейших российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Воронеж, Уфу и Тюмень.

Напомним, линейка включает три модели: бизнес-седан Volga C50, среднеразмерный кроссовер Volga K40 и флагманский Volga K50, являющиеся локализованными в РФ копиями Geely. Сборка идет на арендованных у Горьковского автозавода мощностях в Нижнем Новгороде.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые Волги уже нашли первых покупателей.