В Подмосковье появится огромный склад с запчастями для китайских авто

Great Wall Motor запускает склад на территории Индустриального парка Клин

На территории подмосковного Индустриального парка Клин заработал склад с запчастями Great Wall Motor.

Об этом сообщила компания « Грейт Волл Мотор Рус», являющаяся российским дистрибьютором Haval, GWM, Tank и Wey. Пресс-служба уточняет, что логистические операции с запчастями уже начались, но запуск склада будет осуществляться поэтапно, и после завершения всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ общая площадь арендованного комплекса составит более 42 тысяч кв.м.

Склад будет оборудован трехуровневым мезонином (своего рода гигантская «этажерка») площадью 3 тысячи кв.м и современной системой учета более 35 тысяч номенклатурных позиций. Это важнейший для Great Wall Motor логистический центр: отсюда пойдет доставка оригинальных запчастей, расходников и аксессуаров по дилерам в России и Беларуси. Чтоб минимизировать ожидание клиентов, обещают использовать разные логистические решения, включая авиадоставку.

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