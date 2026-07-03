Вредна ли для автомобиля долгая работа на холостом ходу в жару? Ответ эксперта

Долгая работа на холостом ходу увеличивает расход топлива и образует отложения

Многие водители по привычке оставляют машину заведенной на 10-20 минут, ожидая пассажира или прогревая салон. На деле современные моторы не нуждаются в таком простое – работа на холостом ходу без объективной причины только сжигает топливо и изнашивает агрегат без всякой пользы.

Чтобы масло после холодного пуска распределилось по узлам и создало защитную пленку, хватает всего 30-60 секунд. Дальше лучше просто трогаться и ехать спокойно, без резких ускорений до тех пор, пока двигатель не наберет рабочую температуру. Большинство автопроизводителей рекомендуют именно такой сценарий: под небольшой нагрузкой силовой агрегат прогревается быстрее и эффективнее, чем на стоянке.

Постоянные прогревы на холостом ходу копят проблемы. Повышается расход бензина, растут вредные выбросы, а внутри двигателя и выхлопной системы быстрее образуются отложения. Особенно это касается машин с непосредственным впрыском, турбиной и современными нейтрализаторами – все эти системы заточены на работу при нормальных температурах.

Кстати, есть еще и юридическая сторона. В жилых зонах подолгу греть мотор запрещено законом. Эксперт советует глушить двигатель, если вы стоите дольше пары минут и это не связано с пробкой или погодой. Так вы сэкономите горючее, снизите нагрузку на автомобиль и не будете мешать соседям.

О том, как правильно прогревать двигатель, «За рулем» уже подробно рассказывал.