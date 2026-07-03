Самые доступные рамные внедорожники: называем цены

Топ-7 самых дешевых рамных иномарок в России

На российском рынке стартовали продажи обновленного корейского внедорожника KGM Rexton с семью местами и расширенным списком оснащения. Вслед за ним ожидается появление дизельной модификации китайского BAW 212. Параллельно Autonews.ru изучил, какие рамные внедорожники с полным приводом от зарубежных производителей сейчас можно купить официально и за сколько.

Начнем с модели Oting Paladin, которая вышла на наш рынок еще в начале 2024 года. Интересно, что этот автомобиль базируется на платформе Nissan, а собирают его на совместном китайско-японском предприятии Zhengzhou Nissan. Заднеприводная версия в исполнении «Делюкс» обойдется минимум в 3,86 млн рублей. Если же нужен полный привод, готовьте как минимум 4,31 млн рублей за комплектацию «Премиум». Правда, сейчас на Paladin действует привлекательная скидка – до 700 тыс. рублей на все версии.

Техническая начинка у внедорожника такая: 2.0-литровый мотор, выдающий 218 лошадиных сил, и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Еще один интересный вариант – китайский Haval H5, который появился у дилеров в сентябре 2024 года. По габаритам эта машина, между прочим, сопоставима с легендарными японскими моделями вроде Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser 300. Кстати, полноприводный H5 унифицирован с пикапом Great Wall KingKong Poer, который раньше тоже продавался в России. Цена базовой версии «Оптимум» стартует с отметки 4 049 000 руб., а за исполнение «Премиум» попросят уже 4 349 000 руб.

Под капотом у H5 стоит 2,0-литровый двигатель мощностью 200 л.с., работающий в паре с тем же 8-ступенчатым автоматом.

BAW 212 – китайский внедорожник с историей, уходящей корнями в советский ГАЗ-69. В России продается с апреля 2026 года, для нашего рынка создана специальная комплектация Adventurer RUS. Доступен только в полноприводном исполнении по цене 4 399 000 рублей. Под капотом – 2,0-литровый мотор на 218 л.с. и 8-ступенчатый автомат.

Tank 300 выпускается на калининградском заводе «Автотор». Модель присутствует на рынке с 2023 года, в конце 2025 года обновилась. Базовая версия «Драйв» стоит от 4 499 000 рублей, топ-комплектация «Сити Премиум» – 5 249 000. Техника: 2,0 л, 220 л.с., 8-ступенчатый автомат.

Haval H9 – флагманский внедорожник, продажи в России начались в августе 2024 года. В 2026 году модель лишилась дизельной версии, теперь только бензин. Причина – падение спроса на дизели из-за подорожания топлива и роста утильсбора. Цена базовой «Премиум» – 4 799 000 рублей, максимальная «Техно+» – 5 299 000. Двигатель – 2,0 л, 218 л.с., коробка – 8-ступенчатый автомат.

KGM Rexton – единственный в подборке некитайский бренд, официально представленный в России с осени 2024 года. Недавно появилась семиместная модификация. Доступны две пятиместные версии: «Оптимум 4×4» за 5 890 000 и «Премиум 4×4» за 6 295 000 рублей. Новая семиместная «Экстра 4×4» стоит 5 895 000, но со спецпредложением – 5 295 000. Мотор – 2,0 л, 225 л.с., трансмиссия – 6-ступенчатый автомат.

BAIC BJ60 – единственный дизельный автомобиль в обзоре. Дебютировал в ноябре 2025 года, собирается на «Автоторе». Доступен в единственной комплектации «Эксклюзив» по цене 5 890 000 рублей. Оснащается 2,0-литровым дизелем мощностью 163 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.

Ранее «За рулем» рассказал об обновленном Tank 300.