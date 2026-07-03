Запрет на самокаты в Сочи — вот что известно

В Сочи стоит вопрос полного запрета на электросамокаты — его обсудят с горожанами

В Сочи состоялось заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, на которой председательствовал мэр Андрей Прошунин.

Поводом стала статистика аварий с участием электросамокатов: с начала 2026 года зарегистрировано более 150 обращений из-за травм при использовании СИМ – как частных, так и арендных, – а число аварийных ситуаций по сравнению с первым полугодием 2025-го выросло на 75%. Это при том, что в городе уже есть 37 зон полного запрета самокатов и 47 участков с ограничением скорости для такого транспорта.

Тем не менее, власти планируют выработать новый комплекс мер, в том числе опираясь на положительный опыт других российских городов. Каким будет этот комплекс – покажет время: либо дополнительные ограничения, либо полный запрет. Прошунин заявил, что вопрос будет обсуждаться на открытой публичной платформе, чтобы можно было учитывать мнения горожан.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Москве тоже хотят ввести ограничения на прокатные СИМ.