Эта Toyota не стоит своих денег, и вот почему

«За рулем» раскритиковал Toyota Corolla как одну из самых переоцененных машин

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил самые переоцененные машины на вторичке и рассказал, что можно выбрать вместо них.

Причин завышения цен на известные европейские, японские и корейские машины эксперт видит две. Во-первых, ожидавшийся после 2022 года дефицит таких автомобилей в РФ, который так и не наступил, но продолжает вызывать ажиотаж. Во-вторых – и эта причина куда более реальна – растущий утильсбор, поднимающий цены ввозимых машин и, как следствие, перекраивающий ценообразование на вторичке.

Toyota Corolla 11-й генерации, выпускавшейся с 2013 по 2019 годы

Случай с Короллой эксперт характеризует так: цена не подтверждена качествами и базируется, в основном, на популярности марки.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»

– Речь об одиннадцатом поколении Короллы. По размерам (длина кузова 4620 мм) она немного уступает Октавии и Джетте, тогда как средняя цена 10-летних Королл намного выше – 1,45 млн рублей. А ведь у нас не продавали версию с автоматом – только с вариатором. Пока еще можно найти экземпляры с пробегом до 100 тысяч км, но половина машин «уехала» за 150 тысяч – на этой отметке вариаторы частенько начинают сдавать, если не сделали этого раньше.

А массовый мотор 1.6 и после 100 тысяч км может потребовать замены цепи ГРМ, водяной помпы и раскоксовки поршневых колец. Подвеска и электрическая часть, правда, действительно надежны, но это не самые дорогие в ремонте «детали» автомобиля.

При этом Corolla не удивит ни каким-то модным оснащением, ни материалами салона, ни шумоизоляцией, ни уровнем защиты от коррозии. Как и в случае с RAV4, можно констатировать переплату за эмблему на капоте. Возможная альтернатива – Mazda 3. Не менее живучая, никаких вариаторов, выглядит интереснее и чуть дешевле.

А какие еще машины сейчас имеют явно завышенный ценник на вторичке и чем их можно заменить? Читайте в статье «За рулем»!