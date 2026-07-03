Стоимость ОСАГО взлетит уже осенью: каких водителей это коснется сильнее?

Уфимцев: Средняя стоимость ОСАГО в России вырастет на 8,9% с сентября 2026 года

Глава Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что с сентября 2026 года средняя цена полиса ОСАГО поднимется на 8,9%. Причем в Москве и Санкт-Петербурге, где на дорогах заметно больше иномарок, рост может оказаться даже выше – до 10%. А вот в регионах, где, в основном, ездят на отечественных авто, увеличение будет скромнее.

Новые справочники запчастей и методики расчетов вступят в силу с 19 сентября. Они затронут все страховые случаи, урегулирование которых начнется после этой даты. В чем суть перемен? Как ранее объяснял Центробанк, из расчета исключат цены на аналоги деталей, если они более чем на 70% дешевле оригинальных запчастей. Плюс к этому, среднюю стоимость расходников теперь будут считать без учета скидок.

Кстати, еще одно новшество: детали, которые идут в расход одноразово – разные уплотнители и крепеж, – страховщики смогут включать в смету ремонта целиком. Раньше на них выделяли не больше 2% от цены заменяемых запчастей. Все это в сумме, по оценкам регулятора, поднимет среднюю страховую выплату по ОСАГО на 10%.

Правда, это не единственная новость в страховой сфере. Ранее глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил с инициативой: обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах покупать нечто вроде ОСАГО. По его логике, сейчас, если такой курьер спровоцирует аварию, пострадавший вынужден судиться за компенсацию. А доходы у доставщиков невысокие – выплачивать ущерб они могут годами или вообще исчезнуть. Обязательная страховка, считает депутат, закрыла бы эту проблему.

Примечательно, что буквально на днях владельцы китайских машин в России массово перестали оформлять ОСАГО. Видимо, ситуация на рынке становится все более запутанной.

Ранее «За рулем» объяснил, как новая система маркировки влияет на ценообразование и рынок запчастей.