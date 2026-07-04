В Италии возродят забытую на 30 лет автомобильную марку

Autobianchi вернется как спецверсия Fiat Pandina Tributo Autobianchi в 2026 году

Компания Stellantis решила воскресить историческое имя Autobianchi, но не как отдельную марку, а в виде особой версии нынешнего Fiat Pandina. Похоже, за этим ностальгическим жестом кроется вполне практичный юридический расчет.

Ранее концерн уже намекал на будущего полностью электрического наследника Pandina – компактного, необычного и даже немного игрушечного по стилю. Однако нынешняя Panda останется на конвейере еще несколько лет, так что у Fiat есть время выпускать лимитированные серии. Одной из них, судя по всему, и станет версия с громким именем из прошлого.

С чего все началось

Autobianchi основали в 1955-м как совместное предприятие Bianchi, Pirelli и Fiat. Бренд быстро прославился маленькими и практичными машинками, а его самой успешной моделью оказался A112. Этот компактный хэтчбек дебютировал в 1969 году на переднеприводной платформе Fiat 128 и разошелся тиражом более 1,2 миллиона экземпляров до снятия с производства в 1986-м.

Несмотря на то что марка исчезла почти три десятилетия назад, права на название до сих пор принадлежат Stellantis. Именно поэтому логотип Autobianchi снова всплывает – правда, не как самостоятельный бренд, а как часть спецверсии.

Autobianchi Y10

Итальянское издание Quattroruote засняло сильно замаскированный прототип Pandina с надписью Tributo Autobianchi на задних дверях. Это почти наверняка означает, что Fiat готовит ностальгическую версию. Вероятнее всего, за основу взяли более «внедорожный» вариант Pandina Cross с пластиковым обвесом.

Чего ждать от новинки

У машины могут появиться новые элементы переднего бампера, другие колесные диски и особый цвет кузова – скорее всего, в бежево-коричневой гамме, напоминающей старые Autobianchi. В салоне, по слухам, тоже будут изменения: ретро- детали в сочетании с современными материалами.

Технически Tributo Autobianchi вряд ли сильно отойдет от стандартной Pandina. Актуальная Panda почти не менялась с момента дебюта третьего поколения в 2011 году и сейчас доступна только с гибридной 1,0-литровой трехцилиндровой установкой Firefly мощностью 69 л.с.

Иными словами, главные перемены – во внешности и оформлении, а не в технике. Это типичный подход для подобных спецсерий: немного истории, немного уникальности и минимум затрат на глубокую переработку модели.

Зачем Fiat это делает

Воскрешение Autobianchi может выглядеть странным, но у шага есть простое объяснение: товарный знак нужно поддерживать в активном использовании, иначе можно потерять права на него. Согласно итальянским правилам, если исторический бренд не применяется на серийном автомобиле в течение пяти лет, производитель рискует утратить юридический контроль над названием.

Выпуская Tributo Autobianchi, Stellantis не дает имени исчезнуть окончательно. Это позволяет сохранить бренд под своим контролем и одновременно использовать его в линейке Fiat. То есть компания и на наследии играет, и права защищает.

Ранее сообщалось, что итальянские власти даже рассматривали возможность передать неиспользуемые бренды Stellantis – включая Autobianchi и Innocenti – китайским производителям. Теперь такой сценарий кажется куда менее вероятным. По крайней мере, пока Fiat снова использует имя Autobianchi.

Ранее «За рулем» сообщал о схожих рыночных тенденциях.