В Россию привезли новый надежный кроссовер Toyota дешевле Весты

Кроссоверы Toyota Raize предлагаются в России с ценами от 1,41 млн рублей

Компактный кроссовер Toyota Raize, который поставляется в Россию по «параллельной» схеме, оказался заметно доступнее не только многих китайских моделей, но и их аналогов, продающихся под брендами Jeland, Tenet и Belgee. Минимальная цена на такой автомобиль на сегодняшний день составляет 1,41 рублей.

Toyota Raize

Разумеется, конкуренты стоят совсем иных денег. Возьмем, к примеру, Tenet T4: его ценник в прошлогодних комплектациях стартует с 2 089 000 рублей. Jeland J6, который является почти полной копией «китайца» Jaecoo, обойдется минимум в 2 290 000 рублей. Belgee X50+ – это уже 2 319 990 рублей. А самая доступная LADA Vesta 2026 модельного года стоит сейчас от 1 580 000 рублей.

Поставку за 1 410 000 рублей организовала компания из Владивостока. Речь идет о праворульной версии, предназначенной для японского рынка. Под капотом – гибрид: 82-сильный бензиновый мотор-генератор (объем – 1,2 литра) работает в паре с электродвигателем мощностью 106 лошадиных сил, вращающим передние колеса. Коробки тут нет – роль трансмиссии выполняет одноступенчатый редуктор.

В других местах за такой же автомобиль попросят больше. Например, у иных продавцов минимальная цена на праворульный Raize уже от 1 830 000 рублей. Там же, во Владивостоке, за эти деньги предлагают версию в комплектации Z с 87-сильным «атмосферником» WA-VE (1,2 литра) и вариатором.

Интерьер Toyota Raize

Привезти леворульный кроссовер с тем же двигателем берутся продавцы из Волгограда, Чебоксар и Москвы – их услуги обойдутся в 1 880 000 рублей. В Омске поставка стоит уже 2 180 000 рублей, а в Магнитогорске привоз нового Raize с 1,0-литровым турбомотором (98 сил) оценен на 10 тысяч дороже.

Кстати, есть машины и в наличии. В Петрозаводске можно купить 98-сильный Raize с двухцветным кузовом за 2 300 000 рублей. В Екатеринбурге за те же деньги продается похожий автомобиль, но уже одноцветный.

Самые насыщенные по оснащению варианты (включая двухцветные) могут похвастать камерой заднего вида, кожаным мультифункциональным рулем, подогревом передних кресел, мультимедиа с тачскрином, 16-дюймовыми литыми дисками, светодиодами в оптике, центральным подлокотником спереди, электростеклоподъемниками на всех дверях и кондиционером.

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