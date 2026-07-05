Что делать, если случиЛОСЬ неожиданное — подробная инструкция

«Автодор» объяснил порядок действий для автомобилиста при встрече с лосем

Летом на загородных трассах можно нередко встретить диких животных — на это обратила внимание автолюбителей госкомпания «Автодор» и опубликовала инструкцию.

Если заметили лося на дороге:

немедленно снизьте скорость;

включите аварийную сигнализацию, чтобы предупредить водителей позади;

вызовите аварийного комиссара по номеру *2323;

не пытайтесь объехать животное на высокой скорости — резкий маневр может привести к более тяжелым последствиям;

не используйте звуковой сигнал и не пытайтесь прогнать животное — его поведение может стать непредсказуемым.

Отмечется также, что соблюдение скоростного режима и внимательность за рулем могут спасти вам жизнь. Пресс-служба уточняет, что особенно внимательным следует быть утром и вечером, когда сохатые наиболее активны. Трассы «Автодора» постоянно патрулируются дорожными службами и аварийными комиссарами – проверка и ремонт ограждений идут постоянно. Но полностью исключить выход животного на трассу невозможно.

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