Что делать, если случиЛОСЬ неожиданное — подробная инструкция
«Автодор» объяснил порядок действий для автомобилиста при встрече с лосем
Летом на загородных трассах можно нередко встретить диких животных — на это обратила внимание автолюбителей госкомпания «Автодор» и опубликовала инструкцию.
Если заметили лося на дороге:
- немедленно снизьте скорость;
- включите аварийную сигнализацию, чтобы предупредить водителей позади;
- вызовите аварийного комиссара по номеру *2323;
- не пытайтесь объехать животное на высокой скорости — резкий маневр может привести к более тяжелым последствиям;
- не используйте звуковой сигнал и не пытайтесь прогнать животное — его поведение может стать непредсказуемым.
Отмечется также, что соблюдение скоростного режима и внимательность за рулем могут спасти вам жизнь. Пресс-служба уточняет, что особенно внимательным следует быть утром и вечером, когда сохатые наиболее активны. Трассы «Автодора» постоянно патрулируются дорожными службами и аварийными комиссарами – проверка и ремонт ограждений идут постоянно. Но полностью исключить выход животного на трассу невозможно.
Ранее «За рулем» объяснил, почему нельзя уезжать с места ДТП, если сбили животное.
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