Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Почему нельзя уезжать с места ДТП, если сбили животное

Юрист Ключко: нельзя покидать место аварии, если вы сбили животное

Любой наезд на животное – будь то мышь или лось – признается дорожно-транспортным происшествием. А это значит, что у водителя появляется целый список обязанностей, которые нельзя игнорировать. О юридических тонкостях рассказал адвокат Антон Ключко из адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры».

Самое главное правило: покидать место такого ДТП категорически запрещено. По ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ это грозит лишением прав на срок до полутора лет или административным арестом до 15 суток. Причем совершенно неважно, кто именно оказался под колесами – медведь или обычный голубь. « Закон исключений не делает», – подчеркнул эксперт, хотя и добавил, что при сбитой птице вызывать инспекторов на место происшествия вряд ли будут.

Когда речь идет о диком звере, вступает в силу имущественный вопрос. По российским законам дикие животные считаются собственностью государства. Поэтому в случае их гибели водителю придется возмещать ущерб казне. Суммы прописаны в приказе Минприроды: от скромных 100 рублей за суслика до 180 тысяч рублей за крупное парнокопытное. Если же пострадал редкий вид из Красной книги, размер компенсации вырастает в 5-7 раз, уточнил Ключко.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

На деле материальную ответственность чаще всего возлагают именно на автомобилиста. Даже если он не нарушал ПДД и ехал с разрешенной скоростью: машина считается источником повышенной опасности.

Впрочем, у водителя могут быть аргументы для защиты.

«Если на участке дороги нет знака “Дикие животные”, это можно использовать в свою пользу. Кроме того, ключевое значение имеет техническая возможность избежать столкновения. Такие вещи обычно устанавливаются экспертизой, и тут решающую роль играет запись с видеорегистратора», – объяснил адвокат.

Особый случай – платные трассы. Там организация, обслуживающая дорогу, обязана следить, чтобы животные на нее не выходили. Если авария случилась именно на таком участке, автомобилист может не только не платить государству, но и сам потребовать деньги за ремонт машины.

Иная история – с домашними питомцами. Если в ДТП виноват водитель, он возмещает ущерб хозяину животного. А вот когда аварию спровоцировала неосторожность самого владельца (например, собака выбежала без поводка), автовладелец уже сам вправе требовать компенсацию.

Безнадзорные животные – отдельная головная боль.

«Если у водителя нет каско, компенсировать ущерб часто просто некому. Но оформлять ДТП через ГАИ все равно нужно в любом случае», – резюмировал Ключко.

Ранее «За рулем» сообщал, что Госдума разрешила водителям с правами B, C и D управлять мощными квадроциклами и снегоболотоходами.

Источник:  Газета.ру
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram