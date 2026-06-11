Почему нельзя уезжать с места ДТП, если сбили животное

Юрист Ключко: нельзя покидать место аварии, если вы сбили животное

Любой наезд на животное – будь то мышь или лось – признается дорожно-транспортным происшествием. А это значит, что у водителя появляется целый список обязанностей, которые нельзя игнорировать. О юридических тонкостях рассказал адвокат Антон Ключко из адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры».

Самое главное правило: покидать место такого ДТП категорически запрещено. По ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ это грозит лишением прав на срок до полутора лет или административным арестом до 15 суток. Причем совершенно неважно, кто именно оказался под колесами – медведь или обычный голубь. « Закон исключений не делает», – подчеркнул эксперт, хотя и добавил, что при сбитой птице вызывать инспекторов на место происшествия вряд ли будут.

Когда речь идет о диком звере, вступает в силу имущественный вопрос. По российским законам дикие животные считаются собственностью государства. Поэтому в случае их гибели водителю придется возмещать ущерб казне. Суммы прописаны в приказе Минприроды: от скромных 100 рублей за суслика до 180 тысяч рублей за крупное парнокопытное. Если же пострадал редкий вид из Красной книги, размер компенсации вырастает в 5-7 раз, уточнил Ключко.

На деле материальную ответственность чаще всего возлагают именно на автомобилиста. Даже если он не нарушал ПДД и ехал с разрешенной скоростью: машина считается источником повышенной опасности.

Впрочем, у водителя могут быть аргументы для защиты.

«Если на участке дороги нет знака “Дикие животные”, это можно использовать в свою пользу. Кроме того, ключевое значение имеет техническая возможность избежать столкновения. Такие вещи обычно устанавливаются экспертизой, и тут решающую роль играет запись с видеорегистратора», – объяснил адвокат.

Особый случай – платные трассы. Там организация, обслуживающая дорогу, обязана следить, чтобы животные на нее не выходили. Если авария случилась именно на таком участке, автомобилист может не только не платить государству, но и сам потребовать деньги за ремонт машины.

Иная история – с домашними питомцами. Если в ДТП виноват водитель, он возмещает ущерб хозяину животного. А вот когда аварию спровоцировала неосторожность самого владельца (например, собака выбежала без поводка), автовладелец уже сам вправе требовать компенсацию.

Безнадзорные животные – отдельная головная боль.

«Если у водителя нет каско, компенсировать ущерб часто просто некому. Но оформлять ДТП через ГАИ все равно нужно в любом случае», – резюмировал Ключко.

Ранее «За рулем» сообщал, что Госдума разрешила водителям с правами B, C и D управлять мощными квадроциклами и снегоболотоходами.